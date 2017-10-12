Россия выбирает "Физрука" на ТНТ

9 октября на ТНТ стартовал четвертый сезон комедийного сериала «Физрук». Две премьерные серии нового сезона посмотрел практически каждый четвертый телезритель России*.

Доля двух премьерных серий «Физрука» составила 22,3%. (По данным Mediascope среди телезрителей России от 14 до 44 лет). Ближайший преследователь Первый телеканал отстает более чем в 2 раза.

По молодежной аудитории ТНТ опережает ближайшего конкурента телеканал СТС также более чем в 2 раза. Доля двух премьерных серий составила 24,9%. (По данным Mediascope среди телезрителей России от 18 до 30 лет).

В заключительном сезоне «Физрука» Фома знакомится со своим биологическим отцом — художественным руководителем железногорского драматического театра Эрнестом Шиловским, которого сыграл народный артист России Виктор Сухоруков.

Местная администрация в лице зам мэра Горыжникова решает, что искусство требует жертв и собирается закрыть учреждение. Но Фома пойдет на все, чтобы помочь отцу сохранить театр. Работники культуры, пусть даже физической, должны помогать друг другу.

В ролях: Дмитрий Нагиев, Виктор Сухоруков, Софья Райзман, Даниил Муравьев-Изотов, Александр Якин, Георгий Кудренко, Анастасия Акатова.

Режиссер: Игорь Волошин.

Продюсеры: Артем Логинов, Александр Дулерайн, Антон Зайцев, Антон Щукин.