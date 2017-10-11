Елена Суботина назначена директором по работе с Procter&Gamble

Елена Суботина возглавила отдел по работе с клиентом P&G агентства MediaCom. Елена будет всецело отвечать за построение эффективных коммуникаций для брендов P&G на территории России и СНГ.

Елена имеет за плечами более чем десятилетний опыт работы в сфере маркетинговых коммуникаций и медиа. Она начинала свою карьеру в компании Steierobst AG в качестве аккаунт менеджера. Затем отвечала за привлечение новых клиентов в ООО «Юнивест Маркетинг» на должности заместителя директора по продажам B2B. В последствии Елена перешла в компанию Procter&Gamble в отдел маркетинга.

За время работы в P&G Елена получила обширный опыт по продвижению брендов, от медиа-закупок и эффективного кросс-медийного построения коммуникаций в отделе медиа- планирования, до стратегического управления портфелем продуктов P&G в крупнейших категориях компании в роли Group Brand Manager.

«Елена – высокопрофессиональный и харизматичный лидер, и мы рады, что она присоединилась к нашей команде. Я уверен, что ее проактивная позиция и релевантный опыт позволят нам выстроить наиболее продуктивные отношения с клиентом и послужат основой для реализации самых сложных задач, отвечающих высоким требованиям P&G», - комментирует назначение Сергей Хохлов, генеральный директор MediaCom.