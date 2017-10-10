ТНТ4 в шорт-листе PROMAX/BDA UK-2017

ТНТ4 вновь принимает участие в самой престижной премии мира в области телевизионного маркетинга, промоушна и дизайна – Promax/BDA UK. В 2016 телеканал уже выигрывал золото в Лондоне. Это случилось в первый год вещания ТНТ4, что стало уникальным случаем в истории российского телевидения.

В 2017 году телеканал ТНТ4 представлен тремя роликами в номинации «Лучшее промо на иностранном языке»: ролики к фильмам «Матрица: Перезагрузка», «Старикам тут не место» и «Смертельная битва». Промо к «Смертельной битве» с участием Бурановских Бабушек набрало в интернете более 2 миллионов просмотров, а ролик к «Матрице» уже «засветился» в финале европейского конкурса Promax в Амстердаме.

Всего в номинации представлены шесть промороликов, три из них — ТНТ4. Согласно условиям конкурса, неанглоязычные каналы имеют право участвовать только в одной номинации. Победителей назовут на официальной церемонии награждения 3 ноября 2017 года в Лондоне.