Креатив

Tele2 сняла своих клиентов в рекламе

Tele2 сняла своих клиентов в рекламе

Tele2 запустил новую рекламную кампанию, в которой приняли участие победители конкурса «Без звезд в рекламе». Фотографии абонентов Tele2 появятся в наружной рекламе на улицах городов России и в салонах связи оператора.

Конкурс «Без звезд в рекламе» стартовал 21 апреля во всех регионах присутствия Tele2 в рамках традиционной акции оператора «День открытых людей». Клиенты компании делали фотографии и выкладывали их в социальные сети. Финалистами стали 10 человек: Аюна Ангурова из Улан-Удэ, Анастасия Белоусова из Перми, Анастасия Рябинина из Новосибирска, Ксения Пахомова из Череповца, Мария Зеленая из Твери, Мариам Арутюнян из Кирова, Владимир Сэр, Дмитрий Еременко, Мария Сагадеева и Оксана Еплетина из Москвы.

Победители приехали в столицу на профессиональную фотосессию, которую провел Данила Головкин – один из лучших fashion-фотографов, снимающий знаменитостей для таких топовых глянцевых изданий, как Vogue, Harper’s Bazaar, GQ, Elle, Glamour, L’Officiel и другие. Каждому герою подобрали индивидуальный образ, отражающий его интересы и жизненные принципы.

Фотографии абонентов Tele2 появятся в наружной рекламе и на медиафасадах в городах России. Также материалы новой кампании с участием победителей конкурса «Без звезд в рекламе» будут размещены в салонах связи Tele2 и в социальных сетях.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2: «В этом году мы решили показать стране настоящих звезд, которыми мы гордимся – наших абонентов. Tele2 ценит в своих клиентах открытость и позитивное отношение к жизни, с удовольствием поддерживает их интересы и дает им возможность почувствовать себя знаменитостью. Каждый из героев нашей новой рекламы – индивидуальность. Они все живут по своим правилам, и мы помогли ребятам рассказать о них на всю страну. Участники и победители конкурса вдохновили нас на продолжение этого проекта, и уже в ближайшее время мы объявим о новом кастинге на съемку в рекламе Tele2».

Состав творческой группы:

Tele2
Директор по маркетингу – Инна Походня
Руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям – Ирина Ключерева
Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара
Менеджер по интернет коммуникациям – Татьяна Лихачева
Менеджер по маркетинговым коммуникациям – Татьяна Пермякова

McCann Moscow
Руководители творческой группы – Сергей Мариничев, Иван Гриднев
Старший арт-директор – Сергей Дианшин
Младший арт-директор – Ася Новикова
Руководитель творческой группы по digital-материалам – Юрий Михайлов
Digital-арт-директор – Алексей Рыбалкин
Старший стратег – Егор Кожедуб
Директор отдела по работе с клиентами – Дмитро Хмелевский
Директор по работе с клиентами – Ирина Трофименко
Старший менеджер по работе с клиентами – Анна Епишенкова

Grey Moscow
Директор отдела по работе с клиентами – Юлия Шелухина
Директор по работе с клиентами – Вера Улитенко
Младший менеджер по работе с клиентами – Кира Зорина
Креативный директор – Андрей Ильясов
Старший арт-директор – Дмитрий Ширяев
Копирайтеры – Александр Гумаров, Алиса Касиляускайте
Продюсер – Александр Войтецкий

PRAVDA.PRODUCTION
Генеральный продюсер – Любовь Беневоленская
Продюсер – Мария Барсукова
Фотограф – Данил Головкин

02.08.2017

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