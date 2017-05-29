Три проекта телеканала НТВ примут участие в международном конкурсе телевизионных форматов Pitch & Play live

Этим летом, с 19 по 22 июня, в столице Венгрии состоится рынок телевизионного контента NATPE Budapest, в рамках которого CEE TV, ведущая медиаплатформа по предоставлению информации о телевидении в Центральной и Восточной Европе, проведет первую совместную форматную инициативу Pitch & Play live.

Цель Pitch & Play live – найти оригинальные идеи телевизионных форматов из Центральной и Восточной Европы, обладающие потенциалом для международной дистрибьюции. На этот раз 11 новых телеформатов из 7 стран посоревнуются за звание лучшего. Больше всего заявок поступило из России – три проекта, из представленных четырёх, являются программами телеканала НТВ.

Телекомпания НТВ представила самые рейтинговые и полюбившееся зрителям проекты – беспрецедентный детский вокальный конкурс «Ты супер!», в котором приняли участие дети, оставшиеся без попечения родителей; откровенное шоу «Секрет на миллион», где каждая тайна имеет свою цену; а также необыкновенное противостояние «Экстрасенсы против детективов», где профессиональные следователи соревнуются в раскрытии преступлений с людьми, обладающими паранормальными способностями.

Конкуренцию отечественным проектам составят: «Грязные танцы» от литовского Just.tv, «Летний флирт» от Hidalgo Productions и «Большой рок-брейк» BNT из Болгарии, «Земля поёт» от словацкого Nunez NFE, «Start Up Словении» от POP TV, «Приданное зовет» румынского Kanal D, и «Выжившая любовь» украинского канала Novy.

Оценивать проекты будет комиссия, состоящая из экспертов мирового уровня в сфере телевизионного бизнеса. В 2017 году в отборочный комитет вошли: Саманта Фергюсон, руководитель направления продаж форматов Banijay Zodiak, Джонатан Туовинен, руководитель международного направления Rabbit Films, Элвин де Гроот, старший креативный директор Департамента развития Armoza Formats, Георгий Р. Чакаров, генеральный директор CEETV, TVBIZZ Group и Данн Новак, программный продюсер, NATPE. Именно этим специалистам посредством голосования предстоит выбрать троих финалистов, которые позднее выступят перед жюри.

Определять победителя будут: Левина Неги, вице-президент, руководитель Международных закупок и развития FremantleMedia, Петер Колоси, заместитель генерального директора, директор по программированию RTL Hungary и Бенс Трунко, главный креативный директор Paprika Latino Studios.

Победитель международного конкурса телевизионных форматов Pitch & Play live будет объявлен 22 июня 2017 года.