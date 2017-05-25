Анализ рынков

Доля собственных торговых марок сетей (СТМ) в общем объеме продаж FMCG-рынка в городах России продолжает расти

Доля собственных торговых марок сетей (СТМ) в общем объеме продаж FMCG-рынка в городах России продолжает расти

В 2017 году она составила 8,1% в натуральном и 4,9% в денежном выражении. Рост продаж частных марок в денежном выражении в большинстве регионов России опережает рост современной торговли в целом: 11,4% против 5,8%. В 2017 году 84% российских потребителей заявляют, что они регулярно покупают СТМ, половина из них совершают такую покупку «часто» или «довольно часто».

В период с февраля-марта 2016 года по январь-февраль 2017 доля частных марок в общем объеме продаж FMCG-рынка городской части России составила 8,1% в натуральном и 4,9% в денежном выражении, согласно данным ритейл-аудита Nielsen. В тот же период годом ранее доля СТМ равнялась 7,5% и 4,6% соответственно, а в 2015 году – 6,7% и 3,9%.

В Центральном федеральном округе (ФО) продается 40% всех СТМ российского FMCG-рынка в денежном выражении. Он также показывает наибольшую среди других регионов долю СТМ в продажах на рынке округа  — 5,6%.  В Приволжском ФО продается 17% всех частных марок, доля СТМ здесь равна 5,1%. На Северо-Западный ФО приходится 12% продаж частных марок, доля которых на FMCG-рынке региона составляет  4,6%. 

    

Стоит отметить, что динамика роста продаж частных марок опережает динамику современной торговли: так, в 2017 году по сравнению с 2016-ым рост продаж СТМ составил 11,4% в денежном выражении, в то время как рынок в целом вырос на 5,8%.

Основным каналом для сбыта частных марок в России являются сети-дискаунтеры, которые обеспечивают около 80% продаж. В исследуемый период  (февраль-март 2016 года по январь-февраль 2017) по сравнению с годом ранее продажи СТМ в дискаунтерах увеличились на 13,5% в денежном выражении, в то время как в других каналах современной торговли — на 0,8%.

«Расширение ассортимента частных марок за последние несколько лет стало значительным, и если раньше низкая цена была главной и во многом единственной причиной выбора этой продукции, то сегодня покупателям жертвовать качеством, чтобы сэкономить, приходится все реже. Многие ритейлеры стали делать упор на развитие собственных торговых марок в долгосрочной перспективе. Мы уже видим, как активны в этом плане европейские ритейлеры: некоторые поддерживают тренд здорового питания и заводят отдельные линейки «органических продуктов» в частных марках, некоторые развивают премиум-сегмент и даже открывают отдельные точки, где представлена только продукция СТМ. Модернизируются и способы продвижения частных марок: все чаще европейские ритейлеры обращаются к социальным сетям, чтобы привлечь покупателей к их СТМ, и привлекают знаменитостей для рекламы. Это отличный опыт, который в ближайшей перспективе могут перенять и российские ритейлеры», — комментируетДмитрий Швецов, директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия».

Категории частных марок

Традиционными категориями с высокой долей СТМ являются ватно-бумажная продукция и кондитерские изделия. Однако существенный рост цен на продукцию брендов FMCG-производителей заметно нарастили долю частных марок в таких категориях, как соленые орешки (доля продаж СТМ в категории составляет 32% в денежном выражении) и оливки (31,3%).

В продовольственных категориях около 60% портфеля продаж СТМ занимают частные марки базовых упакованных продуктов питания (важность категории составляет 23% в денежном выражении), традиционной молочной продукции (18%) и кондитерских изделий (18%). Внутри продовольственной группы наиболее заметно растут продажи безалкогольных напитков (+23,7% в натуральном и +18,2% в денежном выражении), снеков (+24,7% в натуральном и +15,3% в денежном выражении) и мороженого (+22,3% в натуральном и +18,6% в денежном выражении).

Высокая доля СТМ отмечается в продажах следующих продовольственных категорий: готовые к употреблению блины (26,4% в денежном выражении), шоколадная паста (26,4%), халва (26,1%), консервированные готовые блюда (23,9%), зефир и пастила (22,8%), консервированные грибы и овощи в собственном соку (22,7%).

В группе непродовольственных категорий почти 70% оборота частных марок приходится на ватно-бумажную продукцию (43% в денежном выражении) и средства по уходу за ребенком (24%). Стоит отметить, что среди категорий средств по уходу за ребенком наиболее заметен рост продаж подгузников (+28,4% в денежном и +7,8% в натуральном выражении) и влажных салфеток (+11,4% в денежном и +6,5% в натуральном выражении).

Универсальные влажные салфетки лидируют по доле СТМ в продажах категории среди всего FMCG-рынка (51,2% в денежном выражении), за ними следуют влажные салфетки для интимной гигиены (40,3%) и влажные салфетки для детей (32%).

Потребительские предпочтения в СТМ

В апреле 2017 года 84% российских потребителей сказали, что они регулярно покупают частные марки, половина из них совершают такую покупку «часто» или «довольно часто», следует из нового исследования покупателей частных марок Nielsen. Доля покупателей СТМ в России практически не изменилась по сравнению с ноябрем 2015 года, когда так же ответили 83% респондентов.

31% российских потребителей ответили, что за последние три месяца их интерес к частным маркам возрос, столько же говорят, что стали покупать СТМ чаще. Основным фактором, способствующим росту интереса россиян к продукции СТМ, остается низкая цена, несмотря на то, что его значимость несколько снизилась: 64%, -2 п.п. по сравнению с ноябрем 2015 года; 44% (-3 п.п.) говорят, что влияет слишком сильное увеличение цен на аналогичные продукты FMCG-производителей. 51% россиян отмечают, что вырос ассортимент товаров под СТМ, появился большой выбор. 33% заметили, что качество продукции частных марок улучшилось.

О ритейл-аудите

Ритейл-аудит Nielsen — это измерение объемов реальных продаж товаров повседневного спроса, которое проводится в традиционных и современных форматах торговли в городах России с населением свыше 10 тысяч человек.

Об исследовании

Исследование частных марок Nielsen было проведено в апреле 2017 года методом онлайн-опроса 1 200 респондентов в Москве, Санкт-Петербурге и еще 7 городах-миллионниках России, а также методом личных интервью и домашних визитов. Кроме того, исследование включает в себя данные ритейл-аудита Nielsen. Оно дает ответ на вопрос, как меняется покупательское поведение в частных марках и в их отдельных категориях и отражает особенности восприятия СТМ различных розничных сетей.

26.05.2017

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