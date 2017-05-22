МТС и LG Electronics: широкие жесты доступны каждому
Компании LG Electronics и ведущий телекоммуникационный оператор в России ПАО «МТС» запустили телевизионную рекламную кампанию в поддержку совместной акции: при покупке смартфонов LG в салонах связи и интернет-магазине МТС, магазинах «Телефон.ру» в период с 1 мая по 30 июня 2017 года покупатели получат до 10 000 бонусных рублей на лицевой счет.
Лицом рекламной кампании стал продолжатель актерской династии Нагиевых - Кирилл Нагиев. Снимать ролик доверили известному режиссеру, автору большинства роликов МТС с участием Нагиева старшего, Ярославу Чеважевскому.
30-секундный ролик построен на игре ассоциаций: широкий жест – это не только щедрое вознаграждение от МТС за покупку смартфона, но и отсылка к широкоформатному объективу селфи-камеры во флагманском смартфоне LG G6. Герой делает селфи с картонной моделью отца и случайно повстречавшимися в салоне МТС девушками – широкий размах рук, широкий угол съемки, все в кадре.
Акционное предложение действует на ряд популярных моделей смартфонов LG 2016 и 2017 года, заслуживших несомненную популярность у покупателей, в числе которых стоит особо отметить:
Флагманскую модель 2017 года, смартфон LG G6, оснащенный дисплеем с новым соотношением сторон 18:9 (2:1), технологией Dolby Vision для кинематографического качества изображения, широкоформатными основной и фронтальной камерами;
Модель LG X power с мощной батареей емкостью 4,100 мАч и ярким 5,3” HD-дисплеем;
Надежный LG K8 LTE в изящном корпусе с 2,5D стеклом, обрамляющем HD In-cell Touch дисплей размером 5,0” дюймов;
Модели: LG К10 LTE, LG K10 2017, LG K8 2017, LG K7 2017, LG K3 LTE, LG Stylus 3.
Творческая группа:
Команда BBDO: Андрей Иванов Дарья Булахтина Петр Лебедев Гаврильченко Евгений Антонина Заболоцкая Анастасия Смирнова Юлия Петрова Юлия Казаковцева Анастасия Прямилова София Джарсалия
Команда продакшна (Стинк): Режиссер - Ярослав Чеважевский; Оператор - Влад Опельянц; Продюсер - Медея Карашева
Команда МТС: Наталия Глаголева, Мария Яковлева, Оксана Семенихина, Анастасия Попова
Команда LG: Анастасия Соловьева, Наталья Михайлова
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