Креатив

МТС и LG Electronics: широкие жесты доступны каждому

МТС и LG Electronics: широкие жесты доступны каждому

Компании LG Electronics и ведущий телекоммуникационный оператор в России ПАО «МТС» запустили телевизионную рекламную кампанию в поддержку совместной акции: при покупке смартфонов LG в салонах связи и интернет-магазине МТС, магазинах «Телефон.ру» в период с 1 мая по 30 июня 2017 года покупатели получат до 10 000 бонусных рублей на лицевой счет.

Лицом рекламной кампании стал продолжатель актерской династии Нагиевых - Кирилл Нагиев. Снимать ролик доверили известному режиссеру, автору большинства роликов МТС с участием Нагиева старшего, Ярославу Чеважевскому. 

30-секундный ролик построен на игре ассоциаций: широкий жест – это не только щедрое вознаграждение от МТС за покупку смартфона, но и отсылка к широкоформатному объективу селфи-камеры во флагманском смартфоне LG G6. Герой делает селфи с картонной моделью отца и случайно повстречавшимися в салоне МТС девушками – широкий размах рук, широкий угол съемки, все  в кадре.

Акционное предложение действует на ряд популярных моделей смартфонов LG 2016 и 2017 года, заслуживших несомненную популярность у покупателей, в числе которых стоит особо отметить:

  • Флагманскую модель 2017 года, смартфон LG G6, оснащенный дисплеем с новым соотношением сторон 18:9 (2:1), технологией Dolby Vision для кинематографического качества изображения, широкоформатными основной и фронтальной камерами;
  • Модель LG X power с мощной батареей емкостью 4,100 мАч и ярким 5,3” HD-дисплеем;
  • Надежный LG K8 LTE  в изящном корпусе с 2,5D стеклом, обрамляющем HD In-cell Touch дисплей размером  5,0” дюймов;
  • Модели: LG К10 LTE, LG K10 2017, LG K8 2017, LG K7 2017, LG K3 LTE, LG Stylus 3. 

Творческая группа:

Команда BBDO:
Андрей Иванов
Дарья Булахтина
Петр Лебедев
Гаврильченко Евгений
Антонина Заболоцкая
Анастасия Смирнова
Юлия Петрова
Юлия Казаковцева
Анастасия Прямилова
София Джарсалия 

Команда продакшна (Стинк):
Режиссер - Ярослав Чеважевский;
Оператор - Влад Опельянц;
Продюсер - Медея Карашева 

Команда МТС:
Наталия Глаголева, Мария Яковлева, Оксана Семенихина, Анастасия Попова 

Команда LG:
Анастасия Соловьева, Наталья Михайлова

23.05.2017

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