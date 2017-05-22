Компания Efes Rus сварила пиво с твердым характером!

Компания Efes Rus в очередной раз доказала, что можно варить качественное пиво и продавать оригинальные сорта по доступной цене. Подтверждением тому является новинка с говорящим названием «Твёрдый знак» (Ъ).

«Твёрдый знак» – яркий пример напитка с настоящим «пивным характером». Приятный на вкус питкий лагер обладает восхитительным букетом хмеля с присущими только ему цитрусовыми нотками. Полноту ощущений дополняет лёгкая горчинка и оптимальная крепость – 4,8%.

В Efes Rus рекомендуют пить «Твёрдый знак» охлаждённым из бокала, чтобы оценить вкус, аромат и насыщенный янтарный цвет жидкости. Такое пиво придётся по душе как любителям крафтовых сортов, так и тем, кто устал от стандартных лагеров и хочет получить новые эмоции от любимого напитка. Новинку как нельзя лучше характеризуют три идеи, которые вдохновляли пивоваров в процессе разработки необычного сорта:

Больше хмеля – тщательно подобранная смесь из трёх ароматных сортов хмеляявляется отличительной чертой пива «Твёрдый знак». Больше вкуса – особый хмель CITRA добавляется в конце варки, раскрывая яркий хмелевой вкус и цитрусовый аромат. Больше характера – «Ъ» имеет настоящий «пивной» характер с присущими только ему уникальными чертами.

Новинка доступна на полках магазинов с мая 2017 года.