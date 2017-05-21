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Почта России выпустила открытку с рисунком победителя конкурса, посвященного Шерлоку Холмсу

Почта России выпустила открытку с рисунком победителя конкурса, посвященного Шерлоку Холмсу

22 мая, в день рождения Артура Конан Дойла – автора произведений о великом сыщике - Почта России выпустила ограниченным тиражом (1500 экземпляров) эксклюзивную открытку для бесплатного распространения среди почитателей Шерлока Холмса и посткроссеров. На открытке изображен рисунок победителя интерактивного конкурса «Открытка Шерлока», который Почта России провела в начале года.

Напомним, в период проведения конкурса было прислано более 100 авторских работ, выполненных в разных художественных стилях – от акварельного рисунка до современной графики. Самыми популярными изображениями конкурсных работ стали, конечно, портреты и профили Шерлока Холмса и его неизменные атрибуты – трубка и шляпа. Авторы многих работ передали настроение классического лондонского колорита, нарисовав Биг-Бен, набережную Темзы, исторические здания, камины и, конечно, традиционное английское чаепитие.

Участники присылали авторские графические изображения на тему произведений Артура Конан Дойла о великом сыщике на специальный электронный адрес. Также участники конкурса размещали свои работы в социальных сетях с хэштегами #ОткрыткаШерлока и #ПочтаРоссии.

Лучшей конкурсной работой был признан рисунок Светланы Токаренко из Санкт-Петербурга, на котором изображен черно-белый профиль сыщика, составленный из цитаты героя: «Истиной, какой бы невероятной она ни казалась, является то, что останется, если отбросить всё невозможное. Шерлок Холмс».

Получить и бесплатно отправить открытку можно будет 23 мая с 10:00 до 12:00в главном отделении Почты России г. Москвы (Моспочтамт) на ул. Мясницкой, 26. Для этого достаточно сфотографироваться с открыткой в специальной зоне отделения связи и разместить фото с хэштегом #ОткрыткаШерлока и #ПочтаРоссии.

Также все желающие из других городов России смогут получить открытку, приняв участие в конкурсе на официальных площадках Почты России Вконтакте и Facebook, стартующем 24 мая.

22.05.2017

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