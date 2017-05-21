Брендинг

Зубная паста и щетка R.O.C.S Magic Whitenig в новом ультрастильном клипе Сати Казановой

Зубная паста и щетка R.O.C.S Magic Whitenig в новом ультрастильном клипе Сати Казановой

11 мая состоялась премьера нового клипа Сати Казановой «Моя правда». Эта глубоко метафоричная история разворачивается на фоне стильных футуристических интерьеров и на протяжении всего ролика не отпускает внимание зрителей.

По сюжету клипа Сати Казанова – актриса, которая готовится к пробам на роль всей своей жизни, а помогает ей «персональный помощник» – настоящий робот! Контраст чувственного образа Сати Казановой с холодноватым бесстрастным роботом создает удивительное, по-настоящему магическое ощущение от клипа.

Поэтому неудивительно, что в клипе Сати пользуется самой магической зубной пастой – R.O.C.S. Magic Whitening, которая волшебным образом возвращает зубам природную белизну, дарит восхитительный блеск, а также обеспечивает комплексную защиту зубов и десен от стоматологических заболеваний.

Дружба Сати Казановой и бренда R.O.C.S. насчитывает несколько лет, и очередной совместный проект принес потрясающие результаты.

22.05.2017

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