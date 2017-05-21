Зубная паста и щетка R.O.C.S Magic Whitenig в новом ультрастильном клипе Сати Казановой
11 мая состоялась премьера нового клипа Сати Казановой «Моя правда». Эта глубоко метафоричная история разворачивается на фоне стильных футуристических интерьеров и на протяжении всего ролика не отпускает внимание зрителей.
По сюжету клипа Сати Казанова – актриса, которая готовится к пробам на роль всей своей жизни, а помогает ей «персональный помощник» – настоящий робот! Контраст чувственного образа Сати Казановой с холодноватым бесстрастным роботом создает удивительное, по-настоящему магическое ощущение от клипа.
Поэтому неудивительно, что в клипе Сати пользуется самой магической зубной пастой – R.O.C.S. Magic Whitening, которая волшебным образом возвращает зубам природную белизну, дарит восхитительный блеск, а также обеспечивает комплексную защиту зубов и десен от стоматологических заболеваний.
Дружба Сати Казановой и бренда R.O.C.S. насчитывает несколько лет, и очередной совместный проект принес потрясающие результаты.
Комментарии Юния Давыдова, президента международной рекламной группы RCG, нескольких беларуских кейсов, которые последние пару лет активно обсуждались в соцсетях и привлекли внимание эпатажностью, нехарактерной в целом для беларуской рекламы.
Международный Фестиваль рекламы и маркетинга «Белый Квадрат» является одним из крупнейших событий креативной индустрии в Восточной Европе и главным событием в сфере маркетинга и рекламы Беларуси. Поэтому где, как ни здесь, можно увидеть повестку дня рекламного рынка – все то, чем дышит индустрия коммерческого творчества и что видит в качестве своих основных ориентиров. Посетив мероприятие в рамках международной команды жюри в номинации «Социальная реклама», мы выделили шесть основных пунктов, которые, на наши взгляд, помогают познакомиться с актуальными трендами и сделать выводы на будущее.
Предвидеть такие события в профессиональной жизни практически невозможно. В один самый обычный день ты публикуешь у себя на странице пост про годовой личный коучинг с подробным описанием программы. К слову, таких постов и программ за всю свою карьеру я опубликовала не один десяток. И тут происходит нечто - на следующий день ты открываешь свою страницу в Facebook и не веришь своим глазам: под твоим постом тонна комментариев вполне себе хамского и негативного характера.
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.
Комментарии
Написать комментарий