Весь цвет литературы соберется в Иркутске

Уже завтра, с 19 по 21 мая, в столице Приангарья начнется первый Иркутский международный книжный фестиваль, который продлится до вечера воскресенья. Впервые здесь соберется весь цвет современной литературы и издательского бизнеса. На фестивале выступят писатели и критики, актеры и музыканты, здесь можно будет найти книгу на любой вкус.

В самом центре Иркутска заканчиваются последние приготовления. В пятницу, 19 мая, здесь начнется необычное и редкое для культурной жизни Сибири явление — первый международный книжный фестиваль. Организаторы — Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело», компания En+ Group и Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» при поддержке Министерства культуры Иркутской области — привезли на берега Ангары 50 литераторов и критиков из России, Польши, Германии и Израиля. В шатрах на площади перед стадионом «Труд» можно будет познакомиться с новинками 70 российских издательств.

Одно только перечисление авторов способно вызвать приступ жгучей зависти у книгочеев из других городов и регионов. В Иркутск, помимо местных писателей и соседей-литераторов из Красноярска, Улан-Удэ и других сибирских городов, прибудут звезды: Иван Вырыпаев (кстати, уроженец здешних мест), Дмитрий Воденников, Лев Данилкин, Шамиль Идиатуллин, Павел Крусанов, Сергей Носов, Владислав Отрошенко, Александр Снегирев, Сергей Солоух, Василий Авченко… Помимо известных авторов, ИМКФ почтят своим присутствием и деятельным участием в дискуссиях именитые критики — такие как Галина Юзефович и Наталья Кочеткова, и влиятельные издатели — например, глава ИД «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.

Фестиваль проходит в рамках программы «Пространство Библио» по поддержке региональных библиотек, которую Фонд «Вольное Дело» проводит уже три года. В этом году программа сосредоточилась на Иркутской области и Республике Хакасия. Фестиваль — ее неотъемлемая часть.

Олег Дерипаска, вдохновитель программы, учредитель Фонда «Вольное Дело» и президент компании En+ , считает, что «книжные фестивали — это не просто место, где можно купить новую книгу. Это интеллектуальное общение людей со схожим мировоззрением. И если мы хотим, чтобы российское общество развивалось, чтобы молодое поколение тяготело к знаниям, чтобы научный прогресс стал коллективной идей, тогда такие события, как книжный фестиваль, должны развиваться и проходить по всей стране». Заместитель гендиректора фонда Екатерина Светличная добавляет: «Наша программа — про популяризацию чтения. Она комплексная и многосторонняя. Мы работаем с библиотеками, учим их искать свою нишу в новых условиях, стимулируем к тому, чтобы стать настоящими социокультурными центрами своих местных сообществ». К слову, в этом году в рамках программы состоялись два конкурса для библиотек, победители которых получат в общей сложности 10,5 млн рублей на реализацию своих проектов.

«Точками притяжения» интереса на фестивале станут 7 площадок. Основные события развернутся на площади перед ДС «Труд». Здесь будут открыты четыре лектория и расположена главная сцена. В первом лектории будут в режиме нон-стоп проходить презентации книг и издательств. Здесь можно будет узнать, «есть ли жизнь после Букера», послушать Льва Данилкина, автора новой биографии Ленина, узнать, о чем написал в своем новом романе «Потерял слепой дуду» красноярский журналист Александр Григоренко, вместе с главным редактором издательства Ad Marginem Михаилом Котоминым обсудить будущее книгоиздания.

На площадке второго лектория лауреат премии «Дебют» и финалист «Русского Букера» Алиса Ганиева расскажет, как писатель борется со стереотипами, Андрей Рубанов презентует книгу «Патриот», а Павел Крусанов, Кирилл Маевский и Шамиль Идиатуллин представят Советский Союз как фэнтези.

В фойе «Труда» все три дня будет работать лекторий №3, основной темой которого станет влияние Сибири на литературный процесс в России. Здесь можно будет встретить писателей-сибиряков — таких как Евгений Рудашевский (Иркутск) и Сергей Солоух (Кемеровская область), узнать о том, как и почему в 1761 году Иркутск стал астрономической столицей мира, открыть для себя что-то новое в творчестве Вампилова.

Здесь же будет работать и лекторий для детей, посетители которого смогут вместе с писателем Ильей Носыревым побывать в каменном веке, услышать удивительные истории о слоне Элмере, его друзьях и многих других персонажах детской литературы. Кстати, и на ярмарке, которая будет идти все три дня фестиваля, немалое внимание будет уделено подрастающему поколению — одних только детских издательств здесь будет представлено 17!

На главной сцене перед «Трудом» пройдут литературные соревнования и концерты местных и приезжих групп, в ТЮЗе им. А.Вампилова студенты Школы-студии МХАТ покажут свои спектакли, а в магазине «Продалитъ» можно будет получить автограф любимого писателя.

Как заметил в беседе с корреспондентом «МК» программный директор Ассоциации «Межрегиональная федерация чтения», куратор фестиваля Михаил Фаустов, фонд Олега Дерипаски сделал главное — «он соединил Иркутск и литературную Россию».

— Книжный фестиваль в Иркутске — это праздник чтения, литературы и демонстрация того, что русская культура жива, — добавляет председатель Альянса независимых издателей и книгораспространителей, участник проекта «Фаланстер», куратор ИМКФ Борис Куприянов. — Ведь без практики чтения сложно представить думающего и способного к обучению гражданина.

По словам директора по связям с общественностью En+ Group Елены Вишняковой, «развитие культурных проектов — часть масштабной и уникальной в своем роде программы защиты Байкала, которую компания реализует в регионе уже 7 лет. А Иркутский международный книжный фестиваль уже стал главной и самой известной частью культурного блока этой программы».