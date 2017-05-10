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Новый законопроект может снизить продажи прессы в ритейле на 40 процентов

Новый законопроект может снизить продажи прессы в ритейле на 40 процентов

По сообщениям средств массовой информации, в Совете Федерации завершена подготовка поправок к закону «О торговле», согласно которым крупным торговым сетям предписывается существенно сократить время работы в будни и по субботам, а в ночное время и по воскресным дням вообще запретить торговать.

Это нововведение, как пытаются доказать его авторы, якобы позволит повысить конкурентоспособность малых форм торговли.

Уже сейчас спорные доводы сенаторов не находят однозначной поддержки не только у коллег-законодателей, но и в Федеральной антимонопольной службе, Минпромторге, Минсельхозе. По вполне понятным причинам законопроект вызвал негативные отзывы со стороны ритейла. С уверенностью можно ожидать, что предлагаемые ограничения работы крупных сетевых магазинов встретят недовольство и у покупателей.

Крайне негативно оценивают данную идею в медийных кругах, поскольку её реализация приведёт к сокращению объёмов продаж прессы в ритейле на 35-40%, что повлечёт за собой падение доходов издателей и распространителей периодики. Кроме того, серьёзный удар будет нанесён и по продаже книг, альбомов и другой печатной продукции, в основном приобретаемой в субботние и  воскресные дни. В случае принятия данного закона потребуется перестройка графика работы тех редакций, типографий, логистических и складских структур, которые сегодня отгружают на рынок печатные издания накануне выходных дней. 

Временные ограничения работы гипер- и супермаркетов способны также спровоцировать активизацию процесса уменьшения торговых площадей под прессу в ритейле, вытеснению периодики другими товарными категориями, сокращению ассортимента газетно-журнальной продукции. Всё это послужит дополнительным шагом в сторону разрушения системы распространения прессы, снижению её доступности для населения, которую не удастся компенсировать даже за счёт роста доли крупных сетевых магазинов в структуре продаж периодики.

Следует принимать во внимание и неприспособленность практически всех «магазинов у дома» торговать прессой, незнание особенностей, отсутствие какого-либо опыта у продавцов несетевой розницы в деле продаж такого специфического товара как периодика. 

С тем чтобы предотвратить реальную угрозу целостности информационного пространства страны, АРПП призывает законодателей, представителей федеральных ведомств, партнёров по бизнесу – издателей, коллег-распространителей, профессиональные отраслевые объединения не допустить принятия упомянутых поправок к закону «О торговле».

11.05.2017

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