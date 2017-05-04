Рейтинги

ТОП -15 СМИ отрасли медицины и фармацевтики за I квартал 2017 года

ТОП -15 СМИ отрасли медицины и фармацевтики за I квартал 2017 года

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов отрасли медицины и фармацевтики за I квартал 2017 года. Лидерами рейтинга стали интернет-ресурсы Meddaily.ru и Medikforum.ru, а также Vademecum.

ТОП -15 СМИ отрасли медицины и фармацевтики:

Место

СМИ

Категория

ИЦ

1

Meddaily.ru

Интернет

86,46

2

Medikforum.ru

Интернет

65,24

3

Vademecum

Журнал

53,61

4

Doctorpiter.ru

Интернет

27,37

5

Pharmvestnik.ru

Интернет

17,31

6

РИА АМИ

Информагентство

16,18

7

Health.mail.ru

Интернет

11,96

8

Medrussia.org

Интернет

11,27

9

Medportal.ru

Интернет

7,46

10

Medvestnik.ru

Интернет

6,34

11

Ремедиум

Журнал

5,57

12

Remedium.ru

Интернет

5,26

13

Аргументы и Факты – Здоровье

Газета

4,68

14

Лечащий врач

Журнал

2,82

15

Vademec.ru

Интернет

2,31

Методика

  1. В рейтинг вошли медиаресурсы фармацевтической и медицинской отрасли.
  2. Основой для построения рейтингов стал Индекс Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии».
  3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 40 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
  4. Период исследования: 1 января – 31 марта 2017 года.

05.05.2017

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