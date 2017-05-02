Анализ рынков

Россияне предпочитают оплату при доставке, покупая в зарубежных интернет-магазинах

Россияне предпочитают оплату при доставке, покупая в зарубежных интернет-магазинах

SPSRExpress, QIWI и LeRee (дочерняя компания глобального технологического холдинга LeEco) проанализировали предпочтения россиян при совершении покупок в интернет-магазинах в 1 квартале 2017 года. Число тех, кто предпочитает оплачивать заказы непосредственно при получении, выросло в 1,5 раза по сравнению с концом 2016 года. Такую динамику продемонстрировал первый в России эксперимент по предоставлению услуги «Оплата при получении заказа» в трансграничном интернет-магазине, стартовавший 11 ноября 2016 года на торговой платформе LeRee - Le.ru.

Россияне стали чаще оплачивать товары при получении у курьера, чем совершать онлайн-оплату заказа в интернет-магазине. Так, за период с января по март текущего года опцией оплаты при доставке от QIWI в интернет-магазине Le.ru воспользовались 73% покупателей, остальные 27% выбрали предоплату заказа на сайте. Для сравнения - в ноябре-декабре 2016 года соотношение покупателей, выбирающих между этими двумя опциями оплаты, было почти равное (49,5% и 50,5% соответственно).

           

При этом в большинстве случаев (89%) покупатели выбирают доставку курьером, в остальных случаях – самовывоз из клиентских залов оператора экспресс-доставки SPSR Express. Также по-прежнему высока доля оплаты наличными при курьерской доставке: оплату картой выбирают порядка 12% покупателей.

Возможность увидеть товары перед оплатой является важным фактором, который влияет на решение о совершении покупки. Это подтверждается ростом среднего чека: в 1 квартале 2017 года относительно 4 квартала 2016 года он вырос на 19% в регионах и на 28% в Москве. По данным LeRee, наличие опции оплаты при доставке от QIWI помогает увеличить продажи (конверсию, количество заказов) более чем на 30%.

По данным SPSR Express, чаще всего опцией оплаты товара при доставке пользуются жители Москвы (53,8%), Санкт-Петербурга (17,4%), Екатеринбурга (4,5%), Казани (3,9%), Ростова-на-Дону (3,8%). Данный способ также набирает популярность у покупателей из Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Уфы и Челябинска.

На федеральном уровне конверсия чекаут-страницы QIWI с опцией оплаты при доставке в первом квартале 2017 года превысила 90%.

Президент LeRee (LeEco Russia and Eastern Europe) ВикторСюй: «Запуская осенью 2016 года проект «Оплата при получении заказа», мы были уверены, что такая услуга будет широко востребована покупателями продукции LeEco. Одна из основ философии LeRee – максимально удовлетворять потребности наших клиентов – предоставлять им качественную продукцию по лучшим ценам наиболее удобным способом. Благодаря сотрудничеству с платежным сервисом QIWI и оператором экспресс-доставки SPSR Express наш фирменный интернет-магазин Le.ru первым из операторов трансграничной интернет-торговли в России предложил покупателям возможность оплачивать покупки при получении. Оценивая внушительную динамику увеличения доли именно этого способа оплаты, можно сказать, что наш эксперимент более чем удался. Мы будем и впредь радовать друзей бренда Le удобными и разнообразными способами приобретения умной техники LeEco».

Директор по развитию бизнеса SPSR Express Алекс Борисов: «В России онлайн-покупатели традиционно предпочитают оплачивать товары при доставке. Когда речь идет о приобретении в зарубежных интернет-магазинах техники, включая смартфоны, опция оплаты при доставке, безусловно, способствует продажам и повышению среднего чека, а успешный customer experience – совершению повторных покупок. Мы уверены, что совместный опыт сотрудничества наших компаний в рамках предоставления данной опции также продолжит способствовать знакомству с товарами бренда LeEco жителей регионов страны».

Руководитель направления электронной коммерции QIWI Станислав Савельев: «Первые результаты действия опции «Оплата при доставке» превосходят наши ожидания и показывают, что те модели онлайн-шоппинга, которые характерны для России в силу существующих платежных предпочтений населения, могут быть эффективно применены и для трансграничной торговли. Объединяя усилия платежных сервисов, онлайн-ритейлеров и операторов доставки, можно эффективно повышать лояльность покупателей и генерировать стабильный рост продаж без существенных рисков кассового разрыва».

03.05.2017

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