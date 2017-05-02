Вокальный конкурс НТВ "Ты супер!" признан лучшим социальным проектом России

28 апреля 2017 года состоялась торжественная церемония награждения V Ежегодной Программы «Лучшие социальные проекты России» в рамках поддержки курса Правительства РФ на укрепление социальной политики между государством, обществом и бизнесом.

В этом году в номинации «Поддержка одарённых детей и молодежи» победил международный музыкальный конкурс телеканала НТВ «Ты супер!». Проект даёт шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе. Участники приехали в Москву из разных уголков России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Конкурс не только помогает участникам проявить свой талант, но и исполняет заветные детские мечты. Шоу реализуется при поддержке Министерства образования и науки России в партнёрстве с международным информационным агентством и радио Sputnik.

Другая акция телеканала НТВ «Путешествие Деда Мороза», которая проходила c 15 ноября по 31 декабря 2016 года по всей России, была также отмечена в номинации «Проекты в поддержку социально незащищенных слоев населения». За 48 дней Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга вместе с командой телеканала посетил 20 городов, 100 социальных учреждений, исполнил заветные желания 5000 детей-воспитанников детских домов и интернатов, подарил праздник 160 детям из многодетных семей и их родителям.

Мероприятие «Лучшие социальные проекты России» призвано выявить лучшие проекты в сфере благотворительности и меценатства, реализованные на территории Российской Федерации с 2009 года. Организатор Программы «Лучшие социальные проекты» – фонд «Социальные проекты», основной деятельностью которого является организация и проведение общественно значимых мероприятий.