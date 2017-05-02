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Всероссийская акция от "Любятово" объединила помощь тысяч россиян в одно большое доброе дело!

Всероссийская акция от &quot;Любятово&quot; объединила помощь тысяч россиян в одно большое доброе дело!

В период с 1 февраля по 15 апреля «Любятово» совместно с Фондом продовольствия «Русь» провели акцию «Вложи свое сердце в большое дело!». Благодаря поддержке тысяч отзывчивых россиян удалось помочь более 75 000 детей из 10 регионов страны.

В период проведения акции каждая покупка постных продуктов «Любятово» с пометкой «Вложи свое сердце в большое дело!» помогла произвести дополнительную продукцию для детей из нуждающихся семей. Все, кто принял участие в акции, вложили свое сердце в по-настоящему большое и доброе дело! Благодаря совместной помощи «Любятово» удалось передать готовые завтраки, печенье и крекеры для более 75 000 тысяч детей и помочь каждому из них поверить в настоящее добро. Партнер акции Фонд продовольствия «Русь» провел раздачи продуктов, собранных при помощи всех участников акции, в 10 регионах страны, а именно: в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Воронежской, Псковской, Смоленской, Ростовской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской областях и республике Татарстан. Среди тех, кому была оказана поддержка -  дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, , дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети из детских домов и других социальных учреждений.

Помогать другим может абсолютно каждый, и делать это очень просто! В поддержку доброй акции в социальных сетях пользователи делали репост доброго видеоролика об акции, а также участвовали в теплой эстафете объятий. За каждый репост и фото с объятиями и хэштегами #СердечноОбнимаю «Любятово» передавал еще один дополнительный продукт нуждающимся детям. Благодаря всем участникам эстафеты и пользователям, поделившимся добрым роликом, удалось произвести более   18 000 дополнительных продуктов для детишек. Кампанию в социальных сетях также поддержали популярные блогеры и  знаменитости российского шоу-бизнеса. Тысячи неравнодушных в очередной раз доказали, что доброта каждого человека может сотворить большое чудо.

Добрая акция «Вложи свое сердце в большое дело!» совместно с инициативой #СердечноОбнимаю смогла по-настоящему объединить самых разных людей вокруг одной идеи — идеи о том, что даже самая маленькая помощь может стать вкладом в одно большое доброе дело для детей, которые в этом так нуждаются. «Любятово» выражает искреннюю благодарность каждому, кто принял участие в акции, купив постный продукт или поддержав инициативу в социальных сетях!

Проведение подобных акций для «Любятово» уже стало доброй традицией. Благотворительные кампании организуются брендом ежегодно начиная с 2015 года. За последние годы была оказана помощь более чем 300 000 нуждающихся детей, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. Тысячи людей объединялись ради одной цели: помочь тем, кому в жизни повезло чуть меньше. Следить за ходом кампании можно было на сайтах lubyatovo.ru и фондпродовольствия.рф.

03.05.2017

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