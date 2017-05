Объявлены победители IX фестиваля "Белый Квадрат"!

В этом году фестиваль прошел под слоганом CREATIVITY WINS, выбрав ключевой метафорой образ бойцовского ринга и дав возможность рекламистам из разных стран померяться силами в честном бою.

Судьями на креативном ринге выступили пять составов международного жюри – 52 признанных эксперта со всей Европы со множеством престижных индустриальных наград, включая более 130 Cannes Lions.

За награды девятого БЕЛОГО КВАДРАТА сражалось 1059конкурсных работот 216 агентств-участников из разных стран,в том числе в конкурсе CREATIVITY– 376 работ, BRANDING– 181, MARKETING– 255, DIGITAL– 181, SOCIALADVERTISING – 66.

Девятый фестиваль собрал участников из 28 стран Европы и СНГ, включаяРоссию, Украину, Беларусь, Казахстан, Литву, Латвию, Эстонию, Грузию, Италию, Португалию, Швецию, Финляндию, Венгрию, Грецию, Хорватию и другие.

Итак, объявляем результаты креативного сражения IX БЕЛОГО КВАДРАТА!

Гран-При

работа 1MB Campaign, агентство Marvelous, Россия

работа CS Light Bulbs, Angelina Pischikova, Беларусь

MARKETING

A. PROMO & ACTIVATIONS

A1. ЛУЧШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМО & АКТИВАЦИЙ

Первое место:

работа NMD_LIVE, агентство Friends Moscow, Россия

Второе место:

работа Untouchable. The new Tiguan., агентство INDEPENDENT, Латвия

A2 ПРОМО-КАМПАНИЯ

Первое место:

работа Million ruble delicate wash, агентство Friends Moscow, Россия

Третье место:

работа We will do it for you, агентство Optimist, Эстония

A3 DIGITAL & SOCIAL

Второе место:

работа NMD_LIVE, агентство Friends Moscow, Россия

A4 СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМО И АКТИВАЦИЙ

Третье место:

работа Coffee is not a drug, агентство Possible Moscow, Россия

A6 МАЛОБЮДЖЕТНЫЙ ПРОЕКТ

Первое место:

работа Coffee is not a drug, агентство Possible Moscow, Россия

Второе место:

работа 4G radio, агентство Voskhod, Россия

A7 СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ

Второе место:

работа WATERBOOK, агентство Havas Milan, Италия

https://vimeo.com/213112072/a265a2335e

работа IT’S NOT A COUB, агентство MORE (BBDO Group), Россия

Третье место:

работа Sound of Change, агентство Possible Moscow, Россия

работа pUp syndrome, агентство BBDO Russia Group, Россия

C. PR

C1 ЛУЧШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PR-ИНСТРУМЕНТОВ

Второе место:

работа Coffee is not a drug, агентство Possible Moscow, Россия

C2 PR-КАМПАНИИ

Второе место:

работа Dinner with Georgia, агентство WINDFOR'S, Грузия

Третье место:

работа Uber search, агентство BBDO Russia Group, Россия

C3 DIGITAL & SOCIAL

Второе место:

работа NMD_LIVE, агентство Friends Moscow, Россия

H. DIRECT

H2 DM ПРОЕКТЫ/КАМПАНИИ

Третье место:

работа 4G Radio, агентство Voskhod, Россия

H3 DIGITAL & SOCIAL

Первое место:

работа 1MB Campaign, агентство Marvelous, Россия

H5 ИНТЕГРИРОВАННАЯ DM КАМПАНИЯ

Второе место:

работа Bad Movie Insurance, агентство MILK, Литва

M. MEDIAPROJECTS

M1 ЛУЧШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИА

Первое место:

работа IT’S NOT A COUB, агентство MORE (BBDO Group), Россия

Второе место:

работа Coffee is not a drug, агентство Possible Moscow, Россия

работа 4G Radio, агентство Voskhod, Россия

работа Uber search, агентство BBDO Russia Group, Россия

M2 МЕДИА-РЕШЕНИЯ/ПРОЕКТЫ

Первое место:

работа 1MB Campaign, агентство Marvelous, Россия

Третье место:

работа Uber search, агентство BBDO Russia Group, Россия

M3 DIGITAL & SOCIAL

Третье место:

работа LikeShow, агентство Voskhod, Россия

M4 МЕДИА-СТРАТЕГИЯ

Третье место:

работа Headache Targeting by Nurofen, агентство ISD-Group, Украина (Перенесена из другой номинации)

M7 НОВЫЕ И AMBIENT -МЕДИА

Первое место:

работа NMD_LIVE, агентство Friends Moscow, Россия

MARKETING EFFECTIVENESS

E3 PR-ПРОЕКТЫ

Третье место:

работа Dinner with Georgia, агентство WINDFOR'S, Грузия

E5 ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КАМПАНИИ

Первое место:

работа Untouchable. The new Tiguan., агентство INDEPENDENT, Латвия

Третье место:

работа Barni. Launch a Rocket into Space, совместная работа агентств Action и Leo Burnett Group Russia, Россия

E6 ОНЛАЙН-КАМПАНИИ

Второе место:

работа 1MB Campaign, агентство Marvelous, Россия

работа Million ruble delicate wash, агентство Friends Moscow, Россия

Третье место:

работа Coffee is not a drug, агентство Possible Moscow, Россия

работа NMD_LIVE, агентство Friends Moscow, Россия

INNOVATIONS

Первое место:

работа SnapSkan, агентства SEK, Futurice и Affecto, Финляндия

Второе место:

работа Auktyon on the Sun, агентство Great Advertising Group, Россия

SOCIAL ADVERTISING

S1 ПРИНТ

Второе место:

работа Edible glass, агентство Scholz & Friends Kyiv, Украина

Третье место:

серия работ Fortune Cookie - Fortune Cookie. Агентство Geometry Global, Украина

серия работ Sight tester, агентство Action, Россия

S2 ВИДЕО

Второе место:

работа DO NOT LOOK THE OTHER WAY, агентство BBDO Russia Group, Россия

работа Racoon Drummers, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative, Беларусь

Третье место:

работа Way Home, агентство Voskhod, Россия

работа pUp syndrome, агентство BBDO Russia Group, Россия

S4 СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ/КАМПАНИЯ

Первое место:

работа Guilty Clothes, агентство Marvelous, Россия

работа IT’S NOT A COUB, агентство MORE (BBDO Group), Россия

Третье место:

работа pUp syndrome, агентство BBDO Russia Group, Россия

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЗА ЛУЧШИЙ КЕЙС:

работа Million ruble delicate wash, агентство Friends Moscow, Россия

BRANDING

В. BRAND AND CORPORATE IDENTITY

В1 ЗНАК/ЛОГОТИП

Второе место:

работа Selfish Club, агентство Ginger Brand, Украина

B2 SMALL-SCALE CORPORATE IDENTITY

Первое место:

работа Heatherglade, агентство Province design-studio, Россия

Второе место:

работа Grut, агентство Suprematika, Россия

B3 CORPORATE IDENTITY, BRANDBOOK

Третье место:

работа KALYMERA, агентство IQ HARVEST, Россия

B5 LEAFLET, POSTER, POSTCARD

Второе место:

работа Alibi, агентство Voskhod, Россия

B7. PROMO SOUVENIRS AND BUSINESS GIFTS

Третье место:

работа Amateur. Professional. Master., агентство ODB, Россия

работа MTS INNORAMA, агентство BBDO Russia Group, Россия

работа Playing cards for Kaspersky Lab, агентство Thuoghtform, Россия

B10. DESIGN OF WEBSITES, CORPORATE PORTALS,ONLIBE DIGITAL DESIGN, DESIGN OF MASS MEDIA

Второе место:

работа Radioaktive Film, агентство Vintage, Украина

Третье место:

работа Sound of Change, агентство Possible Moscow, Россия

L. LABEL/PACKAGING

L1 ЭТИКЕТКА/УПАКОВКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Первое место:

работа Alibi, агентство Voskhod, Россия

Второе место:

работа Lavka Lado, агентство Getbrand, Россия

Третье место:

работа Yelli Kids Paper World, агентство Arriba!, Украина

работа So fresh, that is still wild, агентство Jekyll&Hyde, Россия

работа Alķimiķis Signature Beers, агентство Not Perfect | Y&R Riga, Латвия

работа Alkimikis Hitchhops, агентство Not Perfect | Y&R Riga, Латвия

L2. LABEL/PACKAGING OF NON-FOOD

Первое место:

работа CS Light Bulbs, Angelina Pischikova, Беларусь

Второе место:

работа Inspired by Nature, агентство Suprematika, Россия

L3. INNOVATIVE, NON-STANDARD LABELPACKAGING

Второе место:

работа Auktyon on the Sun, агентство Great Advertising Group, Россия

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЗА ОТЛИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПОГРАФИКИ:

работа Artel Troika, агентство Province design-studio, Россия

D. DIGITAL

D1 КОММЕРЧЕСКИЕ САЙТЫ

Первое место:

работа THE IKEA BUTTON, агентство Instinct (BBDO Group), Россия

Третье место:

работа Get Lost. Get Natural, агентство Possible Moscow, Россия

работа 1MB Campaign, агентство Marvelous, Россия

работа Radioaktive Film, агентство Vintage, Украина

D2 НЕКОММЕРЧЕСКИЕ САЙТЫ

Второе место:

работа Sound of Change, агентство Possible Moscow, Россия

D4 WEB-БАННЕРЫ

Второе место:

работа 1MB Campaign, агентство Marvelous, Россия

Третье место:

работа Headache Targeting by Nurofen, агентство ISD-Group, Украина

D5 ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРОМО-ИНСТРУМЕНТЫ

Первое место:

работа Super long app, агентство MILK, Литва

Второе место:

работа Absolut Mixr, агентство Satumaa Family Business, Швеция

https://vimeo.com/205884994/522f8a31aa

Третье место:

работа 1MB Campaign, агентство Marvelous, Россия

работа Predictions by Simpsons, агентство Arnold, Россия

D7 ONLINEVIDEO

Второе место:

работа Made by diabetics, агентство Voskhod, Россия

работа Super long Pre-rolls, агентство MILK, Литва

работа Guilty Clothes, агентство Marvelous, Россия

работа BACK TO OLD SCHOOL, агентство MORE (BBDO Group), Россия (работа перенесена)

Третье место:

работа Chronicles of Paranoiac - Cast Adrift, агентство Zebra Hero, Россия

работа Clipmakers' battle - Tatarka. Altyn, агентство Zebra Hero, Россия

работа Not another movie critics club, агентство Red Keds, Россия

D8 DIGITAL-КАМПАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОГО-ДВУХ ИНСТРУМЕНТОВ

Первое место:

работа NMD_LIVE, агентство Friends Moscow, Россия

Второе место:

работа Sound of Change, агентство Possible Moscow, Россия

работа #hatepiano, агентство Possible Moscow, Россия

работа 1MB Campaign, агентство Marvelous, Россия

работа THE IKEA BUTTON, агентство Instinct (BBDO Group), Россия

Третье место:

работа Made by diabetics, агентство Voskhod, Россия

D9 КАМПАНИИ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

Третье место:

работа NMD_LIVE, агентство Friends Moscow, Россия

D10 ВИРУСНЫЕ КАМПАНИИ

Второе место:

работа Tatarka. Altyn, агентство Zebra Hero, Россия

Третье место:

работа #hatepiano, агентство Possible Moscow, Россия

работа NMD_LIVE, агентство Friends Moscow, Россия

D11 ИНТЕГРИРОВАННЫЕ DIGITAL-КАМПАНИИ

Второе место:

работа 1MB Campaign, агентство Marvelous, Россия

D12 ДРУГИЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ

Второе место:

работа Coffee is not a drug, агентство Possible Moscow, Россия

Третье место:

работа Earth7, агентство Wieden+Kennedy Amsterdam / ISD Group, Украина

G. MOBILE

G1 МОБИЛЬНЫЕ WEB-САЙТЫ

Первое место:

работа 1MB Campaign, агентство Marvelous, Россия

G2 МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Первое место:

работа AUKTYON ON THE SUN, агентство Great Advertising Group, Россия

Второе место:

работа Wake App In Peace, агентство Agama Digital Group (LQD7), Talan Communications, Украина

G4 МОБИЛЬНЫЕ ONLINE-КАМПАНИИ

Третье место:

работа 1MB Campaign, агентство Marvelous, Россия

G5 КАМПАНИИ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

Третье место:

работа NMD_LIVE, агентство Friends Moscow, Россия

G7 ONLINE VIDEO

Второе место:

работа NMD_LIVE, агентство Friends Moscow, Россия

CREATIVE

F1. FILM

TV

Первое место:

Работы Telegraph, Family, в серии Estonian National Museum opening campaign, агентство Velvet, Kuukulgur, Эстония

Второе место:

работа Evidence, агентство TV-channel "Inter", Украина

Третье место:

работа AXA: Nun, агентство Saatchi & Saatchi Ukraine, Украина

серия работ Approved by real grandmas - работы Three Grandmas, - Grandma and Grandpa, агентство Voskhod, Россия

F2. ONLINE

Первое место:

работа Crabziness, агентство Voskhod, Россия

Третье место:

работа Evidence, агентство TV-channel "Inter", Украина

работа Made by diabetics, агентство Voskhod, Россия

работа Racoon Drummers, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative, Беларусь

работа #hatepiano, агентство Possible Moscow, Россия (работа перенесена из другой номинации)

R1. RADIO

Второе место:

работа 4G Radio, агентство Voskhod, Россия

работа Geiger Counter, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative, Беларусь

Третье место:

работа Rock is Back, агентство LOGA BIGA, Беларусь

P1. PRESS

Второе место:

серия работ You're not you: British Edition – работы Churchill, - Queen, агентство BBDO Ukraine, Украина

Третье место:

работа Selfie, агентство Protein Creative Agency, Россия

O1. OUTDOOR

Первое место:

работа Rain vs. Lie, агентство Voskhod, Россия

K. CAMPAIGNS

K1. SINGLE CHANNEL CAMPAIGNS

Второе место:

работа NMD_LIVE, агентство Friends Moscow, Россия

Третье место:

работа THE IKEA BUTTON, агентство Instinct (BBDO Group), Россия

K2. MULTI CHANNEL CAMPAIGNS

Третье место:

работа Superteam against mines, агентство Smartica/Skykillers, Украина

K3. КАМПАНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

Второе место:

работа Samsung YouTube TV, агентство JAMI // Zebra Hero, Россия

Третье место:

работа NMD_LIVE, агентство Friends Moscow, Россия

K4. КАМПАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ DIGITAL-ИНСТРУМЕНТОВ

Второе место:

работа Coffee is not a drug, агентство Possible Moscow, Россия

K5. ВИРУСНАЯ КАМПАНИЯ

Второе место:

работа Racoon Drummers, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative, Беларусь

K6. МАЛОБЮДЖЕТНАЯ РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

Второе место:

работа Coffee is not a drug, агентство Possible Moscow, Россия

K7. КАМПАНИЯ ПО ВЫВОДУ ПРОДУКТА/БРЕНДА НА РЫНОК

Первое место:

работа NMD_LIVE, агентство Friends Moscow, Россия

K9. СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ, НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Первое место:

работа Sound of Change, агентство Possible Moscow, Россия

Второе место:

работа IT’S NOT A COUB, агентство MORE (BBDO Group), Россия

Третье место:

работа pUp syndrome, агентство BBDO Russia Group, Россия

работа Guilty Clothes, агентство Marvelous, Россия

работа Superteam against mines, агентство Smartica/Skykillers, Украина

ПРИЗ СМИ

Первое место

работа Telegraph из серии работ Estonian National Museum opening campaign, агентство Velvet, Kuukulgur, Эстония

работа Racoon Drummers, агентство AIDA Pioneer Branding & Creative, Беларусь

работа Prisoners, агентство LOGA BIGA, Беларусь

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ В РЕКЛАМЕ:

Серия работ Approved by real grandmas – работы Three Grandmas, Grandma and Grandpa, агентство Voskhod, Россия

Белорусское Агентство Фестиваля: AIDA Pioneer Branding & Creative, Беларусь.

Звание агентства Фестиваля по сумме баллов разделили два агентства - Marvelous, Россия и FriendsMoscow, Россия.