Fabula Branding: эмоциональные… крупы и сахар для "Минбакалеяторг".

Бриф

Необходимость создания единого торговой марки для разных категорий бакалейной продукции: соль, сахар, несколько видов круп. Ценовой сегмент – средний. Целевая аудитория – преимущественно женщины, в большинстве своем семейные, возраст 25+, доход средний. Ситуация потребления: домашнее приготовление пищи для себя и семьи. Покупка продукта должна ассоциироваться с правильным выбором.

Решение

Решением стала национально ориентированная торговая марка «Добрая жонка» (Хорошая жена), выделяющаяся также своей эмоциональностью. Белорусскоязычный нейм, визуально воплощенный в крупном шрифтовом логотипе, колоритный бренд-персонаж, ставший композиционным центром дизайна, − все элементы способствуют эффективной отстройке продукта от конкурентов. Располагающий к себе юмористический образ бойкой, деловитой хозяйки привлекает внимание, повышает лояльность покупателей. «Добрая жонка» (Хорошая жена) разговаривает с покупательницами языком метких народных поговорок, использованных в качестве слоганов. Категорийно-видовая отстройка осуществляется по фоновому цвету упаковки, плашкам с соответствующими названиями, а на некоторых SKU также с помощью оригинальной прозрачной вырубки в форме подола платья, которая помогает разглядеть содержимое упаковки.