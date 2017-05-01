Директором департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка назначена Татьяна Завьялова

«Переход на управление по принципу agile требует от нас в том числе максимально креативной работы в маркетинге, — подчеркнул Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. — Татьяна усилит нашу команду и поможет вывести коммуникации Сбербанка на новый уровень».

До того как принять предложение о работе в Сбербанке, Татьяна Завьялова занимала должность советника министра обороны РФ и руководящие посты в ряде крупных медиахолдингов.