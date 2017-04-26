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ТОП-20 самых цитируемых СМИ отраслей IT и Telecom за I квартал 2017 года

ТОП-20 самых цитируемых СМИ отраслей IT и Telecom за I квартал 2017 года

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов отраслей ИТ и Телеком за I квартал 2017 года. Лидерами рейтинга стали интернет-ресурсы Vc.ru, Hi-Tech@Mail.Ru, Cnews.ru.

ТОП-20 самых цитируемых СМИ отраслей ITи Telecom:

Место

СМИ

Категория

ИЦ

1

Vc.ru

Интернет

71,86

2

Hi-Tech@Mail.Ru

Интернет

65,30

3

Cnews.ru

Интернет

57,27

4

Tdaily.ru

Интернет

18,88

5

Appleinsider.ru

Интернет

15,88

6

Ferra.ru

Интернет

12,66

7

Roem.ru

Интернет

12,06

8

3dnews.ru

Интернет

10,66

9

Habrahabr.ru

Интернет

10,63

10

Content-review.com

Интернет

7,38

11

Tadviser.ru

Интернет

7,16

12

Rb.ru

Интернет

7,07

13

4pda.ru

Интернет

6,64

14

iPhones.ru

Интернет

6,14

15

Comnews.ru

Интернет

6,03

16

Hi-News.ru

Интернет

5,30

17

Hightech.fm

Интернет

4,84

18

Securitylab.ru

Интернет

3,94

19

Computerworld

Журнал

3,87

20

Ixbt.com 

Интернет

3,83

Методика

  1. В рейтинг вошли медиаресурсы отраслей ИТ и Телеком.
  2. Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии».
  3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 40 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
  4. Период исследования: 1 января – 31 марта 2017 года.

27.04.2017

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