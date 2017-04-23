Борис Корчевников перейдет на "Спас"

О переходе Бориса Корчевникова на православный телеканал сообщил Life со ссылкой на гендиректора «Спаса» Бориса Костенко. «Корчевников будет руководителем телеканала, а я стану его заместителем. У нас есть формальная организация и производящая, пока не ясно, где какую должность он будет официально занимать, но по факту он будет первым человеком на телеканале, а я — вторым»,— рассказал изданию господин Костенко, работающий на «Спасе» с 2009 года. Он сказал “Ъ”, что преждевременно комментировать эту тему. На ВГТРК отказались от комментариев, связаться с господином Корчевниковым оперативно не удалось.

Борису Корчевникову 34 года, после окончания журфака МГУ он работал на НТВ, снимался в сериале «Кадетство». С 2013 года он ведет ток-шоу «Прямой эфир» на «России 1» (ВГТРК). В феврале сообщалось, что он уходит из программы, а новым ведущим станет Дмитрий Шепелев. Последний объявил в соцсетях, что «старт уже в марте», тем не менее господин Корчевников до сих пор ведет эту передачу. Вопрос о его замене не был решен до конца, говорят собеседники на ВГТРК, отмечая, что Борис Корчевников по собственной инициативе рассматривал новые варианты работы.

У РПЦ, которая увеличила долю в «Спасе» с 51% до 100% всего несколько месяцев назад, большие планы по реформированию канала, говорил ранее “Ъ” пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков. В ноябре из числа совладельцев «Спаса» вышла компания, представлявшая интересы его основателей, включая бизнесмена из Приморья Геннадия Лысака. Господин Лысак был известен среди прочего как фигурант громкого уголовного дела о контрабанде товаров из Китая и Южной Кореи на Черкизовский рынок в Москве, о чем “Ъ” сообщал в 2008 году. Следствие считало его одним из лидеров организованного преступного сообщества, а Басманный суд Москвы объявил в розыск, после чего бизнесмен сложил депутатский мандат и жил за границей. Как рассказывал “Ъ” источник, знакомый с ситуацией, некоторое время назад розыск с Геннадия Лысака был снят и он получил возможность среди прочего продать долю в телеканале.

Предполагалось, что после консолидации телеканала церковью финансирование его оживится и «Спас» станет соответствовать статусу федерального канала. До сих пор у него так называемое блоковое вещание: новые программы показывают только в прайм-тайм, остальную сетку составляют повторы. Увеличение объема блока с новым контентом планируется, но полностью перейти на такой формат канал пока не готов, говорит собеседник на нем.

Одна из главных проблем «Спаса» заключалась в его задолженности перед РТРС за вещание в цифровом мультиплексе, размер которой может превышать 1 млрд руб. Канал выиграл место в мультиплексе в 2013 году, это дает ему право распространяться на 12-й кнопке во всех телесетях страны. Но, выиграв конкурс, «Спас» вскоре объявил, что ему нечем платить за распространение, ведь канал живет на пожертвования и до сих пор не продает рекламу; выручка «Спас ТВ» в 2015 году составила 17,87 млн руб., убыток — 1,223 млн руб. Собеседник на канале говорит, что вопрос с РТРС решается и часть долга уже выплачена. На РТРС не комментируют отношения со «Спасом».