Автобусы ПТК приглашают на шоу дельфинов

Недавно открытый дельфинарий в Купчино предлагает посетить красочное, увлекательное шоу, имеющее созвучное название с местом, где оно проводится, – KUPCHINO.

Уникальной особенностью дельфинария является бассейн диаметром 16 метров, глубиной 3 метра и водоизмещением 600 кубометров, который позволяет демонстрировать возможности морских млекопитающих на радость детишек и их родителей. В программе участвуют черноморские дельфины и морские котики, которые во время шоу выполняют сложные трюки, поют, танцуют, рисуют.

Для продвижения великолепного шоу и самого дельфинария заказчик – рекламное агентство «A1сityinfo» – выбрал транзитную рекламу в ПТК. Преимущественно реклама размещена на задних бортах автобусов, которые курсируют на юге, юго-западе Петербурга, что вполне объяснимо – здесь расположен ТРЦ «Рио», возле которого и расположен дельфинарий. Но заказчик не ограничился только этими маршрутами, включив в рекламную кампанию центр и север города. Учитывая уникальность рекламируемого шоу, посмотреть его захотят жители и других районов Петербурга, а также гости Северной столицы.

География размещения - Санкт-Петербург

Производством и размещением занималась ПТК (www.098rus.ru).