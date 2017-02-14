Брендинг спортивного комплекса "Пружина"

В Барнауле открылся самый большой батутный парк в Сибири, в котором предлагается набор уникальных услуг. Подобным не могут похвастаться классические фитнес-клубы и батут-центры.

Перед брендинговым агентсвом PUNK YOU BRANDS встала задача разработать бренд комплекса. Важно было показать, что парк создан не только для радостных прыжков на батутах, но и для занятий спортом.

В агентстве выбрали название, которое не только ассоциируется с конструкцией батута,но и отражает силу, энергию, отдачу - все, что характеризует потенциальных посетителей - «Пружина».

Привычное слово в таком контексте работает как ассоциация с трендовыми заведениями: кофейнями, барами, ночными клубами. Это создает нужный для бренда имидж. Парк становится местом, в котором собираются компании друзей - пообщаться, обменяться новостями и вместе заняться любимым делом.

Оттолкнувшись от названия (в прямом смысле слова), ребята придумали визуальное воплощение бренда. Айдентика парка хороша своей гибкостью: размер пружины может меняться в зависимости от носителя и контекста .

Слоган выбрали простой и с понятным подтекстом — хотелось, чтобы он отражал цели людей, которые приходят в парк. Желание преодолевать себя, совершенствоваться, получать максимум от тренировок.

Также были проработаны элементы фирменного стиля.