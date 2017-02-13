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"Витрина А" открывает "Секреты любви"

&quot;Витрина А&quot; открывает &quot;Секреты любви&quot;

Французский нишевый парфюмерный дом M.Micallef представил новую линейку ароматов в ГУМе. Уникальная конструкция острова была разработана и произведена компанией-экспертом в сфере POSM и Digital-решений  «Витрина А».

Компания Линкия, официальный партнер M.Micallef в России, обратилась к компании-эксперту в сфере POSM и Digital-решений  «Витрина А» с задачей разработать и произвести уникальную конструкцию для стимулирования роста продаж новой линейки бренда.

M.Micallef – французский нишевый парфюмерный дом, создавший ранее легендарный аромат Royal Muska (Королевский мускус).

Выход каждого нового продукта становится для марки настоящим событием. Поэтому рекламная конструкция, расположенная в самом сердце главного универмага страны – у фонтана в ГУМе - должна была гарантировано привлекать внимание как постоянных, так и потенциальных клиентов марки.

«Витрина А» должна была разработать, произвести и установить не только функциональный, но и безупречный с эстетической точки зрения остров бренда, удобный для работы персонала. Предложенный сложный дизайн конструкции с гнутыми элементами и нестандартным миксом комбинированных материалов следовало воссоздать в кратчайшие сроки.

В результате совместных усилий  на свет появился уникальный остров, отражающий саму суть нового продукта насыщенных цветочно-ориентальных ароматов «Secrets of Love». Созданная инсталляция представляет каждый  аромат линейки в собственной брендированой зоне. Благодаря предложенной «Витриной А» системе подсветки правильно расставленные акценты создают единый образ продукта.  Запоминающаяся айдентика также повторена в дополнительном брендинге промо-столика  и  аксессуаров для промо-персонала.

Созданная конструкция, ориентированная на настоящих парфюмерных гурманов, получилась оригинальной, яркой, выгодно отличающейся от конкурентов. Лучшим подтверждением правильности выбранной концепции стало количество людей, желающих сфотографироваться на ее фоне.

Для реализации следующих проектов парфюмерного дома «Витрина А» разработала конструктив с возможностью переоформления острова под другие продукты бренда.  Корнер был полностью изготовлен на собственном производстве компании «Витрина А» за две недели.

14.02.2017

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