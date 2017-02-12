НТВ стал №1 в субботнем супер-прайме

11 февраля на НТВ состоялась премьера детского международного вокального конкурса «Ты супер!», который не имеет аналогов на российском телевидении. Новое шоу принесло телеканалу первое место в прайме с долей 12,4%.

«Ты супер!» привлёк на канал женскую аудиторию в возрасте 45+ и обеспечил НТВ лидерство в своем слоте 20:00-22:30 (12,4%), обойдя Первый канал – 11,8% и Россию 1 – 11,9%*.

Кроме того, НТВ стал лидером всего прайм-тайм 19:00-23:00 с долей 12,1%, оставив позади Первый канал (12,0%) и Россию 1 (11,8%)**.

Проект «Ты супер!» выходит на телеканале НТВ по субботам в 20:00.