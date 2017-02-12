СТС запустил специальный рекламный блок для премиум-брендов

Кампания под слоганом «Путешествие в мир роскоши» проходила в период с 7 по 31 декабря 2016.

Блок получил собственные открывающие и закрывающие заставки, отличные от эфирной графики телеканала, и выходил в эфир ежедневно в вечернем прайме, занимая первое рекламное окно в слоте 21:00-22:00 (линейка «Кино в 21:00»). Размещение дополнительно анонсировалось специальными отбивками в эфире СТС в течение дня и мультироллами на интернет-площадках ctc.ru и videomore.ru.

Алексей Толстоган, Заместитель Генерального директора «СТС Медиа», Генеральный директор агентства по продажам рекламы ЭВЕРЕСТ: «Идея создать тематический рекламный блок, объединенный идеей роскоши и гламура, пришла к нам довольно давно. Премьера фильма «Пассажиры» стала прекрасным поводом воплотить этот замысел. Действие фильма происходит на шикарном межгалактическом корабле, поэтому ролик органично влился в гламурную концепцию блока. Мы очень благодарны Sony Pictures и нашим партнерам из LVMH и Ferrero, за то, что они стали первопроходцами в этом новом для российского ТВ формате. Бренды сегодня находятся в постоянном поиске новых путей взаимодействия с аудиторией, и мы стараемся отвечать на этот запрос. Надеюсь, что в будущем мы будем запускать больше подобных проектов для разных категорий рекламодателей».