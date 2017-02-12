Фонд "Подари жизнь" отстаивает право на имя в Верховном суде РФ

Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь» обратится в Верховный суд РФ с жалобой на использование его наименования некоммерческой организацией из Красноярска. Нижестоящие инстанции отказали фонду в удовлетворении иска, поскольку уникальное наименование в сегодняшней редакции Гражданского кодекса РФ защищено только для коммерческих организаций.

Необходимо привести Гражданский кодекс РФ в соответствие с законом о НКО, заявил Агентству социальной информации исполнительный директор фонда «Подари жизнь» Григорий Мазманянц. В этом законе указано, что «некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования». Некоммерческие организации должны быть уравнены в правах с коммерческими в части защиты своего имени и своей репутации, подчеркнул Мазманянц.

Фонд «Подари жизнь» был вынужден подать в суд в связи с нанесением ущерба репутации организации, рассказал исполнительный директор фонда. Ранее в «Подари жизнь» обратились люди с просьбой вернуть деньги, которые они передали «филиалу» организации в Красноярске. По их словам, «филиал» фонда попросил их занять в банке крупную сумму и передать организации, которая пообещала впоследствии вернуть эти средства.

«У фонда «Подари жизнь» нет никаких филиалов ни в каком городе, кроме центрального офиса в Москве. Мы не можем себе представить, что мы будем обращаться к какому бы то ни было благотворителю с просьбой брать кредиты для того чтобы пожертвовать в фонд. Это безумие, так не делает никто. И уж тем более у нас нет никаких возможностей вернуть эти деньги человеку, если он это сделал. Просто потому что законодательство не предусматривает возврата пожертвований по таким основаниям», – говорит Мазманянц.

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация подрывает доверие не только к фонду «Подари жизнь», но и к благотворительности в целом. «Мы не готовы к тому, чтобы наши официально зарегистрированные клоны со схожим наименованием могли заниматься такой деятельностью в стране. Мы будем до конца защищать нашу позицию. Надеемся, что государство, депутатский корпус и Минюст повернутся к нам лицом и попробуют помочь защитить нашу репутацию, внеся необходимые изменения в законодательство», – заявил Мазманянц.