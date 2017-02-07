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Яндекс.Деньги: как изменились онлайн-платежи россиян по кредитам

Яндекс.Деньги: как изменились онлайн-платежи россиян по кредитам

В 2016 году россияне потратили на погашение кредитов через интернет на треть больше, чем годом ранее. Число платежей выросло на 32%, количество плательщиков — на 8%.

В среднем за раз люди погашали кредиты на 2928 рублей. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив платежи пользователей на сайте и в мобильном приложении сервиса за 2016 и 2015 годы.

Больше всего по кредитам платят в Центральном федеральном округе, где средний платёж через Яндекс.Деньги составляет 3175 рублей, а меньше всего — в Сибири, 2683 рубля. В Москве и Санкт-Петербурге в среднем за раз люди перечисляют 3310 и 3098 рублей соответственно. Количество москвичей и петербуржцев, которые погашают кредиты онлайн, за год увеличилось примерно одинаково — на 10% и 8% соответственно.

Результаты опроса Аналитического центра НАФИ говорят о том, что за последние пять лет кредиты брали 45% россиян. По данным Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ), в 2016 году доля экономически активного и занятого населения страны с открытыми кредитами составила 61%. Минимальная средняя сумма задолженности по кредиту — в Республике Алтай, 105,5 тыс. рублей, максимальная — в Чукотском автономном округе, 482,2 тыс. рублей. В Москве этот показатель составляет 264,8 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 230,7 тыс. рублей. 

Средний платёж и доля тех, кто тратит на погашение кредитов больше 30% дохода*

Федеральный округ

Средний платёж, руб.

Доля тех, кто тратит на погашение кредитов больше 30% дохода, %

Центральный

3175

19

Дальневосточный

3065

21

Приволжский

3013

26

Северо-Кавказский

2924

21

Северо-Западный

2889

23

Южный

2800

19

Уральский

2730

22

Сибирский

2683

23

*Средние платежи по кредитам (данные Яндекс.Денег за 2016 год) и доля тех, кто тратит больше 30% дохода на погашение долгов перед банками и микрофинансовыми организациями (данные НАФИ, июнь 2016 года).

08.02.2017

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