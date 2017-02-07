Слово "Европа" чаще всего встречается в названиях российских торговых центров

По данным Департамента управления недвижимостью Colliers International, наиболее часто используемыми словами в названиях торговых центров являются такие, как «Европа», «галерея», «молл», «гранд», «мега», «полис», а также plaza и city. При этом самыми популярными названиями торговых центров в России, исключая сетевые проекты, являются «ЦУМ», «Москва/Московский», «Аврора», «Атриум», «Континент», «Гостиный двор», «Галерея», «Европейский».

По наблюдениям специалистов компании, большинство названий торговых центров в России можно разделить на несколько групп. Это: названия, отражающие размеры торгово-развлекательного центра, его концептуальное позиционирование, функциональное назначение ТРЦ и географическую привязку, часто связанную с особенностями локации. Отдельную группу составляют проекты без ярко выраженной концепции в названии.

В группе «географических» названий ТРЦ доминирует отсылка к названиям жилых комплексов, микрорайонов и транспортных магистралей, например, «Гагаринский» в Гагаринском районе Москвы, на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде или улице Гагарина в Сочи, «Рига Молл» на Новорижском шоссе в Москве; природные особенности местности, например, близость к водоемам («Аквамолл» в Ульяновске, «Ривьера» в Москве, «Моремолл» в Сочи, «Акваполис» во Пскове, «Седанка-сити» во Владивостоке (названный по имени протекающей на его территории реки); исторические названия улиц («Охотный ряд» в Москве) и так далее. В этой же группе присутствуют торговые центры, отражающие языковые особенности населения, аутентичные названия местностей: «Туймаада» в Якутске (долина реки, где расположен город), «Яй» в Уфе («Лето» в переводе башкирского), «ТАУ Галерея» в Саратове («Саратау» по-монгольски «Желтая гора»), и местный креатив.

Таблица. Самые необычные названия торговых центров в России

Название Город Статус Yolka Йошкар-Ола Действующий Л-153 Москва Действующий МЦ Москва Действующий Снеговая Падь Владивосток Действующий Штрих-код Санкт-Петербург Действующий Сомбреро Москва Действующий Спеши Love Пермь Действующий Тетрис Петрозаводск Действующий Три кота Астрахань Действующий Утюг Тула Действующий Обними Обнинск Строится Батон Новочеркасск Строится Бурундуки Новосибирск Проект Пять Планет Мытищи Проект

Источник: данные Colliers International

По данным Colliers International, на сегодняшний день в России насчитывается не менее десяти федеральных сетевых проектов, объединенных общим названием. Например, название сети «МЕГА» компании «Икеа» подчеркивает суперрегиональный формат торговых центров, также как и название торговых центров «Планета» компании «РосЕвроДевелопмент». На сегодняшний день действующие объекты данной сети являются одними из крупнейших в Красноярске, Уфе и Новокузнецке. Масштаб торговых центров также отражен в названии локальной сети торговых центров «Континент» в Санкт-Петербурге.

Для федеральных сетевых проектов также характерна концептуальность названий. Например, наименование сети торговых центров Vegas компании Crocus Group, а также «РИО» компании «Ташир», передают настроение праздника через ассоциации с Лас-Вегасом и Рио-де-Жанейро. В торговых центрах сети «Июнь», названной именем первого летнего месяца, данная ассоциация прослеживается в ярких интерьерах и фасадах объектов – красно-оранжевая палитра отделочных материалов, множество стилизованных «бабочек» в декоре и логотипе, яркий фасад, который делает объект заметным издалека. Схожая тематика передана и в оформлении несетевого торгово-развлекательного комплекса «ЛЕТО» компании «Галс Девелопмент» в Санкт-Петербурге.

Обозначение специализации или доминирующего ценового сегмента в названиях ТРЦ присутствует как в сетевых проектах, так и в несетевых торгово-развлекательных центрах. Например, мебельные центры «Мебель Град», «Мебель Сити»; строительные материалы в ТЦ «Гвоздь», «Конструктор», «Строй Плаза»; товары для спорта «Спортех», «Экстрим», «Спорт-Хит». Или Барвиха Luxury Village, Галерея Luxury в Екатеринбурге или Lukse в Новосибирске, указывающие на люксовый ценовой сегмент.

Группа ТРЦ, названия которых можно отнести к абстрактным или не вызывающим конкретных ассоциаций, также в-основном относится к сетевым торговым проектам. Это сеть «Капитолий» компании Enka, сеть «Европа» группы компаний «Промресурс», сеть ТЦ «Парк Хаус» компании Atrium European Real Estate и другие.

Анна Ясельман, Директор по маркетингу и коммерциализации Департамента управления недвижимостью Colliers International: «Название торгового центра является одним из первых инструментов коммуникации с покупателем. В идеале название должно отображать либо основные преимущества и характеристики торгового центра, выделяющие его в ряду других, либо его имиджевую концепцию. Например, название Columbus отсылает нас к путешественнику-первооткрывателю, и концептуальный имидж торгового центра строится на том же: быть первым в открытии новых нестандартных форматов в ТРЦ. Если же объект находится процессе реконцепции, очень важно четко понимать, будет ли соответствовать старое название новому позиционированию, и если нет, то не надо бояться заменить его. Таких примеров на рынке торговой недвижимости достаточно много. Например, ТРЦ «Лондон Молл» (бывшая «Феличита») в Санкт-Петербурге, ТРЦ Brand City (бывший «Вэймарт») в Москве, МФК «Кунцево Плаза» (бывший «Капитолий» в Москве), Nikolskaya Plaza (бывшая Tretyakov Plaza и ТЦ «Шереметьевский») в Москве, ТРЦ «Глобус» (бывший «Екатерининский») в Екатеринбурге и другие».