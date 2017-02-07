Слово "Европа" чаще всего встречается в названиях российских торговых центров
По данным Департамента управления недвижимостью Colliers International, наиболее часто используемыми словами в названиях торговых центров являются такие, как «Европа», «галерея», «молл», «гранд», «мега», «полис», а также plaza и city. При этом самыми популярными названиями торговых центров в России, исключая сетевые проекты, являются «ЦУМ», «Москва/Московский», «Аврора», «Атриум», «Континент», «Гостиный двор», «Галерея», «Европейский».
По наблюдениям специалистов компании, большинство названий торговых центров в России можно разделить на несколько групп. Это: названия, отражающие размеры торгово-развлекательного центра, его концептуальное позиционирование, функциональное назначение ТРЦ и географическую привязку, часто связанную с особенностями локации. Отдельную группу составляют проекты без ярко выраженной концепции в названии.
В группе «географических» названий ТРЦ доминирует отсылка к названиям жилых комплексов, микрорайонов и транспортных магистралей, например, «Гагаринский» в Гагаринском районе Москвы, на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде или улице Гагарина в Сочи, «Рига Молл» на Новорижском шоссе в Москве; природные особенности местности, например, близость к водоемам («Аквамолл» в Ульяновске, «Ривьера» в Москве, «Моремолл» в Сочи, «Акваполис» во Пскове, «Седанка-сити» во Владивостоке (названный по имени протекающей на его территории реки); исторические названия улиц («Охотный ряд» в Москве) и так далее. В этой же группе присутствуют торговые центры, отражающие языковые особенности населения, аутентичные названия местностей: «Туймаада» в Якутске (долина реки, где расположен город), «Яй» в Уфе («Лето» в переводе башкирского), «ТАУ Галерея» в Саратове («Саратау» по-монгольски «Желтая гора»), и местный креатив.
Таблица. Самые необычные названия торговых центров в России
|
Название
|
Город
|
Статус
|
Yolka
|
Йошкар-Ола
|
Действующий
|
Л-153
|
Москва
|
Действующий
|
МЦ
|
Москва
|
Действующий
|
Снеговая Падь
|
Владивосток
|
Действующий
|
Штрих-код
|
Санкт-Петербург
|
Действующий
|
Сомбреро
|
Москва
|
Действующий
|
Спеши Love
|
Пермь
|
Действующий
|
Тетрис
|
Петрозаводск
|
Действующий
|
Три кота
|
Астрахань
|
Действующий
|
Утюг
|
Тула
|
Действующий
|
Обними
|
Обнинск
|
Строится
|
Батон
|
Новочеркасск
|
Строится
|
Бурундуки
|
Новосибирск
|
Проект
|
Пять Планет
|
Мытищи
|
Проект
Источник: данные Colliers International
По данным Colliers International, на сегодняшний день в России насчитывается не менее десяти федеральных сетевых проектов, объединенных общим названием. Например, название сети «МЕГА» компании «Икеа» подчеркивает суперрегиональный формат торговых центров, также как и название торговых центров «Планета» компании «РосЕвроДевелопмент». На сегодняшний день действующие объекты данной сети являются одними из крупнейших в Красноярске, Уфе и Новокузнецке. Масштаб торговых центров также отражен в названии локальной сети торговых центров «Континент» в Санкт-Петербурге.
Для федеральных сетевых проектов также характерна концептуальность названий. Например, наименование сети торговых центров Vegas компании Crocus Group, а также «РИО» компании «Ташир», передают настроение праздника через ассоциации с Лас-Вегасом и Рио-де-Жанейро. В торговых центрах сети «Июнь», названной именем первого летнего месяца, данная ассоциация прослеживается в ярких интерьерах и фасадах объектов – красно-оранжевая палитра отделочных материалов, множество стилизованных «бабочек» в декоре и логотипе, яркий фасад, который делает объект заметным издалека. Схожая тематика передана и в оформлении несетевого торгово-развлекательного комплекса «ЛЕТО» компании «Галс Девелопмент» в Санкт-Петербурге.
Обозначение специализации или доминирующего ценового сегмента в названиях ТРЦ присутствует как в сетевых проектах, так и в несетевых торгово-развлекательных центрах. Например, мебельные центры «Мебель Град», «Мебель Сити»; строительные материалы в ТЦ «Гвоздь», «Конструктор», «Строй Плаза»; товары для спорта «Спортех», «Экстрим», «Спорт-Хит». Или Барвиха Luxury Village, Галерея Luxury в Екатеринбурге или Lukse в Новосибирске, указывающие на люксовый ценовой сегмент.
Группа ТРЦ, названия которых можно отнести к абстрактным или не вызывающим конкретных ассоциаций, также в-основном относится к сетевым торговым проектам. Это сеть «Капитолий» компании Enka, сеть «Европа» группы компаний «Промресурс», сеть ТЦ «Парк Хаус» компании Atrium European Real Estate и другие.
Анна Ясельман, Директор по маркетингу и коммерциализации Департамента управления недвижимостью Colliers International: «Название торгового центра является одним из первых инструментов коммуникации с покупателем. В идеале название должно отображать либо основные преимущества и характеристики торгового центра, выделяющие его в ряду других, либо его имиджевую концепцию. Например, название Columbus отсылает нас к путешественнику-первооткрывателю, и концептуальный имидж торгового центра строится на том же: быть первым в открытии новых нестандартных форматов в ТРЦ. Если же объект находится процессе реконцепции, очень важно четко понимать, будет ли соответствовать старое название новому позиционированию, и если нет, то не надо бояться заменить его. Таких примеров на рынке торговой недвижимости достаточно много. Например, ТРЦ «Лондон Молл» (бывшая «Феличита») в Санкт-Петербурге, ТРЦ Brand City (бывший «Вэймарт») в Москве, МФК «Кунцево Плаза» (бывший «Капитолий» в Москве), Nikolskaya Plaza (бывшая Tretyakov Plaza и ТЦ «Шереметьевский») в Москве, ТРЦ «Глобус» (бывший «Екатерининский») в Екатеринбурге и другие».
08.02.2017
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