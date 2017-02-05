"Гуров и партнеры" приобретает "Группа 808"

Предполагается, что сделка будет закрыта до конца первого квартала текущего года. Соответствующее соглашение между сторонами было подписано 6 февраля 2017 года.

«Группа 808. Информационный аудит» – компания, занимающаяся независимыми исследованиями информационных полей средств массовой коммуникации и оказывающая консультационные услуги в сфере развития массовых и целевых коммуникаций. Компания зарегистрирована 12 апреля 2003 года. Среди клиентов – Минтруда России, Минздрав России, Федеральная налоговая служба, Мэрия г. Москвы, Футбольный клуб «Локомотив» и многие другие.

В результате сделки «Гуров и партнеры» станет 100%-ным владельцем компании, штат коммуникационной группы вырастет на 10 консультантов. Работа с текущими клиентами «Группы 808» уже передана в «Гуров и партнеры».

Сопровождение сделки осуществляет юридическое бюро «Палюлин и партнеры».