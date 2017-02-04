Global 500: рейтинг самых дорогих мировых брендов от Brand Finance

Apple уступил Google позицию самого дорогого мирового бренда после пяти лет лидерства, а Lego обошел Disney в рейтинге самых дорогих и мощных мировых брендов по версии Brand Finance.

Стоимость бренда Apple упала на 27%

Lego вернул позицию самого мощного мирового бренда

Мировые тренды «безналичного общества», протекционизма США и ЗОЖ существенно влияют на стоимость брендов в сферах финансовых услуг, медиа, аэрокомплекса и ресторанного бизнеса.

Ежегодный рейтинг Global 500 от Brand Finance, мирового лидера по оценке стоимости брендов, определяет самые дорогие и мощные бренды. Высокую стоимость бренда обеспечивает общий уровень дохода компании, а параметр мощности складывается из узнаваемости, лояльности к бренду его сотрудников и потребителей, репутации и инвестиций в маркетинг.

Самые дорогие бренды: битва титанов

Стоимость бренда Google выросла в 2016 году на 24% (с 88.2 млрд долларов), в то время как у Apple - упала с 145.9 до 107.1 млрд долларов. Последний раз Google занимал позицию самого дорогого мирового бренда в 2011 году. Компания остается неоспоримым лидером в области поискового бизнеса - рекламные доходы Google выросли в прошлом году на 20%, все больше средств генерируется онлайн, а прибыль компании обеспечивают цифровые пользователи.

Дэвид Хей, генеральный директор Brand Finance, отмечает, что Apple изо всех сил старается сохранить свое технологическое преимущество. Однако новые и не слишком удачные итерации iPhone продемонстрировали, что компания, похоже, достигла «точки насыщения». Ситуация на все более конкурентоспособном китайском рынке, где компания играла доминирующую роль, также складывается для бренда неблагоприятно.

В чем сила, бренд?

Lego вернул статус самого мощного в мире бренда. Добиться такого успеха позволили партнерские отношения, которые значительно увеличили доход компании и подарили нам Lego Star Wars, Lego Harry Potter и Lego Batman. Премьера мультфильма Lego Batman состоится в феврале этого года, дальнейшее продолжение франшизы уже запланировано, что значительно укрепит положение Lego на долгое время.

В топ-5 самых мощных мировых брендов помимо Lego вошли Google, Nike, Ferrari и Visa.

«Мощный бренд может обеспечить стабильность компании даже в самые трудные времена для рынка и бизнеса. Ценовая эластичность Samsung и Wells Fargo после тяжелого года наглядно демонстрирует, как бренд может помочь компании переждать шторм. Именно поэтому бренд - такой важный нематериальный актив и должен быть оценен соответствующим образом», - комментирует Дэвид Хэй.

Global 500 по отраслям: Финансовый рынок

Компании из сферы финансовых услуг занимают около 20% в Global 500, и в минувшем году самым крупным игроком здесь стал Китай. Увеличение стоимости брендов в Китае в целом можно отнести к росту китайского среднего класса и его «созреванию» для потребительской экономики.

Стоимость платежных систем Visa и Mastercard выросла в 2016 году на 81% и 58% соответственно - их основные рынки продолжают двигаться в сторону «безналичного общества» и все больше зависят от услуг двух компаний.

Медиа: новая надежда Disney

Walt Disney потерял позицию самого мощного мирового бренда, упав на 6 строчку рейтинга. Возможная причина – менее кассовый релиз «Звездных войн» 2016 года по сравнению с бурным успехом в 2015. Кроме того, большинство фильмов Disney ассоциировались в прошлом году скорее с его суб-брендами: Star Wars: Rogue One (Lucasfilm), Finding Dory (Pixar), Captain America Civil War (Marvel). Однако Disney продолжает оставаться очень мощным брендом и может вернуть позиции в 2017 году после выхода очередной части «Звездных войн».

Безалкогольные напитки и ресторанный бизнес: вездесущий ЗОЖ

Настоящие мастодонты индустрии безалкогольных напитков, Coca-Cola и Pepsi, опустились в рейтинге на 13 и 12 строчек соответственно, продолжая борьбу с тенденциями здорового питания. Sprite стала единственной компанией в этой категории, которая увеличила стоимость своего бренда с $ 3,8 млрд до $ 4,4 млрд.

Глобальные игроки на рынке быстрого питания McDonald’s, KFC и Domino’s Pizza также продолжают опускаться вниз рейтинга самых дорогих брендов, сильно проигрывая «здоровым» ресторанам, которые предлагают потребителю более широкий выбор. McDonald’s потерял 4 строчки рейтинга со снижением стоимости бренда на 9%, в то время как стоимость KFC и Pizza Domino упала на 27% и 16% соответственно.

«Взял под крыло»: авиаиндустрия

Стоимость бренда Boeing в 2016 году выросла на впечатляющие 17%. В целом, политика Дональда Трампа по увеличению военных расходов, а также его экономический патриотизм обеспечивают благоприятные прогнозы для авиационной отрасли США. А вот Airbus, в свою очередь, показал худший результат в категории - падение стоимости бренда на 10% связано с неудачным выходом последней модели Airbus A380, а также проблемами с заказами и сокращением штата сотрудников.

Среди российских компаний в Global 500 традиционно попали Сбербанк (156),

Газпром (344) и Лукойл (375). Напомним, что в прошлом году это список дополнял МТС.