LEVLEVIEV навсегда

Один из крупнейших продавцов украшений Московский ювелирный завод (МЮЗ) планирует открывать магазины имени своего акционера, израильского бизнесмена советского происхождения и совладельца AFI Development Льва Леваева — LEVLEVIEV DIAMONDS. Параллельно компания готовит запуск оптового бренда для развития в региональных сетях. Новый проект стартует на фоне кризиса, из которого ювелирный рынок, за исключением люксового сегмента, не может до сих пор выбраться.

МЮЗ подал заявки на регистрацию новых товарных знаков LEVLEVIEV DIAMONDS и LUKAS, следует из материалов Роспатента. В компании пояснили, что готовят два проекта: первый — магазины под брендом LEVLEVIEV DIAMONDS, второй — оптовый бизнес под маркой LUKAS, которая будет продаваться в первую очередь региональным игрокам. Его запуск запланирован на сентябрь этого года. В компании не раскрывают сроки реализации новой сети и детали проектов.

Сегодня МЮЗ — второй после "Адамаса" игрок на ювелирном рынке, следует из подсчетов Infoline. По оценке аналитиков, в 2016 году выручка сети сохранилась на уровне 2015 года и составила около 8 млрд руб. На конец 2016 года ритейлер управлял 309 магазинами общей площадью 10,8 тыс. кв. м. Его бенефициаром является Лев Леваев, владеющий также в России AFI Development. По оценке Forbes, флагманский объект AFI — торгцентр "АФИ-Молл" в "Москва-Сити" — принес $48,2 млн выручки за девять месяцев 2016 года, при этом вся девелоперская компания нарастила чистый убыток более чем в 2,5 раза, до $55,7 млн.

Эксперты, опрошенные "Ъ", сходятся во мнении, что под собственным именем Лев Леваев сделает продукт высокого ценового сегмента. "Если драгоценные камни будут эксклюзивными с высокой стоимостью, то аудиторией нового бренда, скорее всего, станут обеспеченные люди, не изменившие практически привычную модель потребления даже в кризис. Так произошло у сетей Richemont Group и Mercury",— рассуждает директор отдела исследований рынка CBRE Олеся Дзюба. Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров соглашается, что в связи с сохранением негативной динамики доходов населения потенциал роста прослеживается только в высоком ценовом сегменте, ориентированном на зарубежных туристов либо на россиян с высоким уровнем дохода. По мнению госпожи Дзюбы, площадь магазинов может составить 250-300 кв. м, а затраты в одно заведение (если речь идет о размещении в объектах стрит-ритейла) — €1,75-3 млн из расчета €7-10 тыс. на 1 кв. м. Но одним из главных рисков для новой сети она называет восприятие бренда, который покупателю неизвестен.

Впрочем, развитие оптового направления тоже вызывает вопросы у аналитиков. "Оптовые компании также заметили спад. С этого года они стали работать со многими салонами в рассрочку под проценты и предлагать ступенчатые графики погашения долгов",— поясняет руководитель отдела маркетинга Fashion Consulting Group (FCG) Майя Казначеева. Михаил Бурмистров подтверждает, что сейчас сети в регионах испытывают большие сложности. В целом ювелирный рынок пока не оправился от кризиса. По данным FCG, в 2015 году спрос на изделия из золота упал до 14-летнего минимума (41,1 т, что на 39% меньше, чем в 2014 году), в прошлом году спрос снизился еще на 20%. В денежном выражении рынок в 2016 году сократился более чем на 12%, до 180 млрд руб., подсчитали в Infoline. При оптимистичном сценарии в этом году рынок может стабилизироваться, при пессимистичном — сократиться на 10%, прогнозируют специалисты FCG.