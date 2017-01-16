Сервис личных водителей Wheely объявил о сотрудничестве с креативным агентством TWIGA TOUCH

Тендер, в котором участвовало пять агентств, прошел в декабре. Победа в тендере обеспечила TWIGA TOUCH право на разработку и производство рекламных материалов для компании Wheely: серии key-visual, видео- и радиороликов.

«Понимая тренды, связанные с аудиторией Wheely, мы решили создать неожиданный образ клиента премиум-сервиса. Более актуальный и привлекательный. По-новому раскрывающий достоинства продукта», — заявил исполнительный креативный и стратегический директор коммуникационной группы TWIGA Михаил Елагин.

«Мы считаем, что качественный сервис делает людей лучше, помогает им сфокусироваться на самом главном в жизни. TWIGA TOUCH наиболее полно поняли философию нашего сервиса и предложили самую интересную, на наш взгляд, идею. С нетерпением ждем результатов сотрудничества весной», — отметил директор по маркетингу Wheely Михаил Старов.