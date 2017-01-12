Денис Седякин назначен на должность Директора проектов MAXIM, Departures, "Вокруг Света"

Денис Седякин свою успешную карьеру в издательском бизнесе начал с должности арт-директора русской версии Men's Health, одного из самых известных в мире мужских журналов. Осенью 2001 года перешел в Burda Media Russia на позицию главного редактора новых проектов, и вывел на рынок несколько успешных продуктов. В 2005 году занял пост главного редактора русской версии популярного итальянского мужского car&lifestyle журнала Quattroruote, в 2007 возглавил единственный в России автомобильный еженедельник «АвтоМир» в должности издателя. Параллельно с выпуском автомобильных журналов в 2008 году получил назначение на должность руководителя всех мужских брендов Burda Media Russia, включая всемирно известный Playboy, а также CHIP. Начиная с 2012 года, одним из первых в Burda Media Russia развивал неклассические методы монетизации брендов (спецпроекты), занимался развитием event-менеджмента с брендом Playboy, а также начал выпуск мобильных версий продуктов.

«Очень рад присоединиться к высокопрофессиональной команде ГК Hearst Shkulev, и, конечно же, к самому известному в России мужскому журналу MAXIM. Уверен, что совместно с моими коллегами из всех подразделений смогу использовать свой опыт и потенциал для поступательного развития бизнеса MAXIM, maximonline.ru, Departures и «Вокруг Света». В нынешней ситуации на рынке вся команда должна занимать проактивную позицию и предлагать уже имеющимся, а также потенциальным рекламодателям и новым партнерам интересные и свежие проекты», - прокомментировал назначение Денис Седякин.