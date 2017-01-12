Одноклассники подвели итоги 2016

Рекорд по проведенному времени на сайте, 3-х кратный рост видеотрансляций, 50% рост пользователей игр в мобильных приложениях, рост количества гифок в 133 раза. Более 50 запусков, в большинстве из которых ОК стали пионерами среди российских соцсетей

2016 год для ОК стал одним из самых динамичных и успешных с точки зрения запусков за 10-летнюю историю проекта. За прошлый год соцсеть выпустила три новых приложения, более 20 продуктов внутри ОК и более 35 обновлений для бизнеса и медиа. Активнее всего платформа развивалась в направлении видео, игр, личных сообщений и групп, что полностью соответствует развлекательной модели проекта.

Общие показатели аудитории Рост мобильной аудитории ОК – 17% (мобильная версия ОК, мобильные приложения ОК); ОК также остается лидером российских соцсетей и большинства развлекательных сайтов по времени, проведенному на сайте в день – 50 мин. (comScore, ноябрь 2016, Россия, веб-версия).

Игры Рост уникальных пользователей игр в iOS – 59%, в Android – 50% (внутренние данные, весь мир, декабрь 2016).

Видео Рост уникальных пользователей раздела «Видео» – 29%; Рост количества видеотрансляций в день – почти в 3 раза (внутренние данные, весь мир, декабрь 2016); Рост видеопросмотров – 51% (comScore, ноябрь 2016, веб-версия, Россия); Рост количества гифок – в 133 раза. В сутки пользователи просматривают примерно 1 млрд гифок (внутренние данные, весь мир, декабрь 2016).

Группы 150% – средний рост числа участников официальных сообществ в категориях СМИ, бренды, паблики и блоги.

Ключевыми запусками стали: мобильные приложения OK Live и OK Messages, видеоприложение для Smart TV, отдельное приложение для встреч с друзьями JAM, международные денежные переводы, онлайн-шоу со звездами «ОК на связи!», онлайн-игры в мессенджере, продажа товаров и услуг, проект с МЧС «Я в безопасности», киберспортивная витрина, возвращение музыки в мобильные приложения и интеграция с Instagram.