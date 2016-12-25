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25 лет Радио MAXIMUM в Timeline!

25 лет Радио MAXIMUM в Timeline!

25 декабря 2016 года исполнилось 25 лет Радио MAXIMUM! В честь праздника все слушатели получили специальный подарок! Теперь у них появилась возможность вспомнить самые значимые события из жизни MAXIMUM.

На официальном сайте c 25 декабря открыт новый раздел «Таймлайн» с множеством раритетных фото и видео материалов, собранных из собственных архивов.

В новом разделе можно, например,  узнать, что в 1998 году на фестивале MAXIDROM в редакцию была передана кассета с записями еще никому не известной певицы из Уфы – Земфиры, что благодаря MAXIMUM стали знаменитыми культовые представители русского рока, такие как Сплин, Мумий Тролль, Би-2, Дельфин и Агата Кристи.

Именно Радио MAXIMUM на протяжении многих лет представляло слушателям самую актуальную музыку – зарубежную и отечественную! Это - целая музыкальная эпоха! От появления зарубежных новинок и первых радио-шоу – до программ, открывающих молодых артистов, масштабных концертов и опен-эйров, с участием звезд международного масштаба! В разные годы на сцену MAXIDROM поднимались Rammstein, 30 Seconds to Mars, Linkin Park, The Cure, HIM, Simple Plan, Korn, The Prodigy, Placebo и многие другие!

25 декабря весь день в эфире Радио MAXIMUM  звучали поздравления от слушателей, которые поступали в течение месяца на страницы радио в социальных сетях. К поздравлениям с юбилеем присоединились и такие мировые звезды как Garbage, Skillet, Ash и Brainstorm.

История Радио MAXIMUM продолжается! И в следующем году слушателей будут ждать новые масштабные фестивали, серии вечеринок, яркие шоу и, как всегда, качественный музыкальный эфир!  

26.12.2016

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