Яна Никитина
"Модель угроз" как инструмент механизма антикризисного управления
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2013 г.
9783659402418
Книгопечатная продукция
Объем: 180 стр.
В монографии рассмотрены теоретические, методологические и методические вопросы создания и эффективного функционирования механизма антикризисного управления предприятий. Предложен инструментарий диагностики кризисных состояний по слабым сигналам. Продемонстрирован сравнительный анализ существующих методик диагностики кризисов на предприятиях. Книга предназначена для научных работников, работников предприятий и государственных органов управления, студентов вузов экономического профиля и широкого круга читателей, а также для слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки кадров.
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