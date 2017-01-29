Том Чатфилд

Беги за своим вдохновением. Мечатай и размышляй

Серия: Подарочные издания. Психология

Издательство: Эксмо, 2016 г.

978-5-699-89496-3

Книгопечатная продукция

Объем: 256 стр.



Автор книги, известный спикер TED и психолог, Том Чатфилд. Он, как никто другой, знает, насколько важно заводить механизм вдохновения. Книга, которую вы держите в руках, поможет вам разглядеть в своей жизни действительно важное, понять себя, свои мечты и желания. При помощи "Беги за своим вдохновением" вы выясните, какими людьми стоит себя окружать, а от какого общения лучше отказаться; разберетесь в своих страхах и надеждах, научитесь ставить большие цели, и узнаете, почему столь важно уметь мечтать и размышлять. Также книга выходит под названием "Как превратить случайные записи в великие дела".



Этот блокнот напоминает о том, что мы раньше не ценили, а теперь утратили: о непрерывном времени, проведенном с самим собой, своими воспоминаниями, надеждами, полетами фантазии, размышлениями. Блокнот заставит тебя писать, рисовать, решать, совершенствоваться и отбиваться от всего, что постоянно требует от тебя мир. После выполнения заданий, ты почувствуешь себя увереннее и легче.



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