Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Билл Бернетт, Дэйв Эванс

Дизайн вашей жизни. Живите так, как нужно именно вам

Издательство: Альпина Паблишер, 2017 г.
978-5-9614-6514-3
Книгопечатная продукция
Объем: 364 стр.

Аннотация
Работа может служить ежедневным источником огромного удовлетворения или же превратиться в бесконечную рутину и пустую трату времени в попытках справиться с тоской и скукой и продержаться до очередного уик-энда. Отлично спроектированная жизнь не имеет ничего общего с монотонностью. Вы пришли в этот мир не для того, чтобы до конца своих дней пахать восемь часов в сутки на ненавистного начальника.

О чем книга
Каждый хочет жить осмысленно и понимать, что время прошло не зря и важные цели достигнуты. Однако мы редко прилагаем к этому какие-то особые усилия, скорее, полагаемся на волю случая. Представьте, что так же действовали бы инженеры, проектирующие какой-нибудь сложный прибор. Вряд ли бы у них что-то получилось. Билл Бернетт и Дэйв Эванс в своей книге, быстро ставшей бестселлером Amazon, проводят аналогию между деятельностью проектировщиков и дизайнеров и выстраиванием собственной жизни. Они показывают, как сделать ее интересной, продуктивной и наполненной смыслом.
Эта книга научит вас дизайнерскому мышлению и тому, как с его помощью осознанно выбрать будущее и уверенно его достичь.

Из книги вы узнаете:
- Как найти работу, которая придется по душе или даже станет делом всей жизни
- Как построить карьеру, которая обеспечит достойный заработок
- Как совмещать семью и карьеру
- Как добиться перемен в жизни

Кто авторы
Билл Бернетт  руководит программой дизайна в Стэнфордском университете, преподает в Институте дизайна Хассо Платтнера. Семь лет работал в Apple, участвовал в стартапах и трудился в компаниях из списка Fortune 500.
Дэйв Эванс стоял у истоков создания первой компьютерной мыши и первых проектов по проектированию лазерных принтеров в Apple, стал соучредителем корпорации Electronic Arts и помог многим владельцам стартапов найти свой путь в бизнесе. Сейчас является директором Stanford Life Design Lab.
Вместе они читают курс по дизайну жизни, а теперь написали эту книгу, чтобы вам не пришлось поступать в Стэнфорд, чтобы узнать, как удачно сконструировать свою жизнь.

Отзыв
Мы зачастую пытаемся найти единственное призвание на всю жизнь. Вкладываем долгие годы в обучение. А когда понимаем, что специальность нам не подходит, не видим выхода и впадаем в отчаяние. Билл Бернетт и Дэйв Эванс предлагают каждому взглянуть на жизнь как на радостный и бесконечный дизайн-проект пути вперед. Следуйте упражнениям из книги - и вы научитесь не довольствоваться первым попавшимся вариантом, а выбирать из множества захватывающих направлений развития карьеры, попробуете создать прототип изменений и лишь потом реализуете понравившиеся идеи и даже разовьете иммунитет к неудачам.
Анна Давыдова, руководитель направления профориентации студентов университета интернет-профессий "Нетология"


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