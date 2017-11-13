Ampersand разработал концепцию и фирменный стиль нового гастрономического фестиваля MEGUSTRO

METRO имеет большой опыт в создании и проведении профессиональных отраслевых выставок и форумов, таких как METRO EXPO и HORECA Конференции. В 2017 году компания решила шагнуть еще дальше и расширить границы привычных форматов. Речь идет о MEGUSTRO – площадке международного уровня и масштаба, объединяющей всю индустрию ресторанного бизнеса.

С 7 по 9 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге на территории «Экспофорума» прошел гастрономический фестиваль MEGUSTRO, который собрал более 5 тысяч специалистов отрасли со всего мира. В течение трех дней на площадке в 13 000 кв. м. состоялись более 100 воркшопов, спикерами которых стали эксперты и профессионалы отрасли. Гостями мероприятия стали профессионалы ресторанного рынка, владельцы бизнеса, специалисты маркетинга и управления персоналом, управляющие и многие другие представители HoReCa Санкт-Петербурга и области.

За разработку всей концепции, нейминга и уникальной айдентики MEGUSTRO отвечала яркая и креативная команда агентства AmpersandFM.

Руководитель направления по коммуникациям b2b Marketing, METRO Cash&Carry Татьяна Слободенко рассказала о том, какие задачи стояли при подготовке к мероприятию: «Нашей задачей было разработать концепт нового мероприятия на рынке HORECA, события нового формата с уникальной концепцией. Идея нейминга и визуального стиля родились практически моментально. В последующем мы только работали над его адаптацией на коммуникационные носители. На наш взгляд, концепция брендинга, разработанная нашим постоянным партнёром - агентством Ampersand, идеально олицетворяет идею мероприятия, и визуально усиливает общее восприятие».

Талли Кельман, создатель и идейный вдохновитель Ampersand делится своими впечатлениями от работы над проектом: «К разработке проекта мы подошли комплексно: от нейминга до дизайна всех возможных носителей. Мы стремились создать свежий проект международного класса качества и стиля. Хотелось создать такую айдентику, чтобы вся команда Ampersand могла гордиться проделанной работой. Мы рисовали невероятное количество логотипов, потрошили «шатерстоки» в поисках изображений, создавали настоящих «франкенштейнов» приклеивая глаза от одного, уши от другого, руки от третьего и перцы сверху отдельно! Мы собирали кейвижуалы, как пазлы. Мы хотели вдохнуть эмоцию в каждое изображение и элемент дизайна.

Мы следили за всеми элементами от верстки, общей композиции до разработки слоганов к конкретным целям - площадкам и проводимым на них активностям. Создавали подходящие изображения, брендировали транспорт, двери, бейджи, ручки, каждый носитель стал рекламным и был наполнен идеей.

Мы классно оторвались на этом проекте вложив в него свою энергию и мастерство.

Мы благодарны METRO Cash&Carry за эту возможность! Несмотря на огромный объем работы, мы не чувствовали усталость, а наоборот отдохнули и зарядились!