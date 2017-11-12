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Президент АТОЛ признан Человеком года в сфере e-commerce

Президент АТОЛ признан Человеком года в сфере e-commerce

Президент компании АТОЛ Алексей Макаров был удостоен премии CNews AWARDS – 2017 в номинации «Интернет-сервисы: человек года». Церемония награждения состоялась в рамках CNews Forum – крупнейшего российского форума в сфере информационных технологий, объединившего более 1500 представителей бизнеса, органов власти, а также экспертов и аналитиков инновационного ИТ-сектора.

Лауреаты премии CNews AWARDS определялись по результатам прямого электронного голосования, в котором участвовали все присутствующие на церемонии специалисты. Ключевыми критериями выбора победителя стали новаторский подход к реализации проектов, масштабность выполненных работ, степень влияния на бизнес клиента и позитивная оценка итогов деятельности со стороны заказчиков.

Алексей Макаров был признан одним из активнейших участников процесса по созданию в России экосистемы для перехода ритейлеров на онлайн-кассы. Высокую оценку со стороны организаторов и гостей мероприятия получил, в частности, первый в стране сервис по аренде ККТ для интернет-магазинов АТОЛ Онлайн – он был назван социально-значимым проектом, оказавшим огромное влияние на рынок e-commerce в 2017 году.

«В последние годы российский интернет-ритейл сильно вырос, став одним из самых перспективных сегментов рынка. Но, несмотря на динамику своего развития, он оказался за пределами применения контрольно-кассовой техники, которая давно уже – обязательный инструмент при расчетах предприятий с покупателями в офлайн-торговле, – отметил президент компании АТОЛ Алексей Макаров. – АТОЛ Онлайн как сервис по аренде касс для онлайн-магазинов является ответом на новые требования Федерального закона 54-ФЗ. С одной стороны, разработка позволяет решать задачи государства – учитывать все данные о продажах. С другой стороны, она дает возможность интернет-компании результативно работать в новых условиях. Кассовые чеки формируются и мгновенно передаются потребителям независимо от числа платежей, которые одновременно проводятся через сайт. Я и моя команда благодарны бизнес-сообществу и профессиональным экспертам ИТ-рынка за веру в наше начинание и высокую оценку нового сервиса».          

13.11.2017

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