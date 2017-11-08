Пошли в расход

Так, за месяц россияне нарастили общие траты на 5,7%, что несопоставимо выше месячной инфляции в 0,2%. Однако в годовом выражении рост составил всего 0,6%, что существенно не дотягивает до накопленной за год инфляции в 2,7%. Таким образом, реальные, то есть «очищенные» от инфляции, расходы опять оказались ниже аналогичных значений трех предыдущих лет. Октябрьский рост повседневных расходов состоялся как минимум в силу окончания сезонного снижения цен. Россиянам пришлось платить больше за привычные помидоры и огурцы. Но еще больших расходов потребовали подорожавшие непродуктовые товары, доля затрат на которые увеличилась в общей корзине расходов с 50% до 53%.

Согласно данным, полученным на основе скан-панели домохозяйств Romir Consumer Scan Panel*, общие повседневные расходы россиян в октябре показали традиционный рост, свойственный середине осени. Так, за месяц россияне нарастили общие траты на 5,7%, что несопоставимо выше месячной инфляции в 0,2%, рассчитанной Росстатом. Правда, в годовом выражении рост оказался более чем скромным и составил всего 0,6%, что существенно не дотягивает до накопленной за год инфляции в 2,7% (см. График 1).

График 1. Динамика номинальных повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тысяч жителей. Январь 2012 – октябрь 2017.

Таким образом, реальные, то есть «очищенные» от инфляции, расходы опять оказались ниже аналогичных значений трех предыдущих лет. Реальный рост повседневных трат был отмечен только относительно 2012 года (см. График 2).

График 2. Динамика реальных («очищенных» от инфляции) повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тысяч жителей. Январь 2012 – октябрь 2017.

Октябрьский рост повседневных расходов оказался логичным как минимум в силу окончания сезонного снижения цен. По данным Росстата, цены на продовольственные товары в октябре относительно предыдущего месяца выросли на 0,4%, причем в основном за счет повышения цен на овощи и фрукты. Подросли цены на 0,3% и на непродовольственные категории.

Невольная сезонная экономия закончилась. Нашим соотечественникам пришлось платить больше за привычные товары. Причем, с учетом того, что доля затрат на продукты в общей объеме расходов за месяц снизилась с 50% до 47%, можно предположить, что дополнительных расходов потребовали как раз непродуктовые товары.

Регионы

В разрезе месяца рост повседневных расходов наблюдался почти во всех федеральных округах за исключением Уральского, где жители за месяц потратили на 0,8% меньше, чем в сентябре. В остальных же регионах рост расходов показал уверенную положительную динамику. Так, на северо-западе результаты оказались самыми скромными - рост на 3,3%, но все равно убедительными. В Центральном округе рост расходов составил 5%, на юге – 6%, в Приволжском округе – 7,7%, а в Сибири и на Дальнем Востоке – 7,4%.

А вот относительно октября прошлого года динамика расходов в разных регионах оказалась разнонаправленной в диапазоне от -14,7% в Северо-Западном округе до 14,1% - в Южном. Минусовую динамику в повседневных тратах показали также потребители Сибири, которые в разрезе года сократили свои расходы на -10,2%. В остальных же округах был отмечен рост на 2,2% в центре страны, на 4,2% на Урале и на 8,4% в Приволжском округе.

Города

Драйверами общего роста расходов оказались жители стотысячников и полумиллионников, где за месяц повседневные траты жителей увеличились более чем на 7%. А вот жители миллионников показали вдвое меньший рост – в 3%. В разрезе года жители мегаполисов вообще сократили свои повседневные траты на -2,8%. В полумиллионниках и стотысячниках рост оказался ниже размера инфляции и составил 1,3% и 1,9% соответственно.

Октябрьский рост относительно предыдущего месяца в обеих столицах почти совпал с общим трендом. Так, в Москве расходы увеличились за месяц на 3,5%, а в Питере - на 3,2%. Однако в разрезе года москвичи показали скромную, но положительную динамику в 1,4%. Тогда как жители северной столицы существенной сократили свои расходы относительно октября прошлого года – на -9,8%, что в целом сказалось на общей ситуации во всем округе, как мы уже писали выше.

Доходные группы

Среди россиян с различными доходами наиболее расточительными в октябре оказались среднедоходники, которые за месяц нарастили свои траты на 6,6%, а за год на 2,5%. Высокодоходники также уверенно увеличили расходы за месяц – на 4,7%. Однако относительно октября прошлого года их повседневные траты сократились на -0,6%. В низкодоходной группе даже в разрезе месяца рост расходов оказался вдвое ниже, чем в целом по стране и составил 2,5%. А относительно аналогичного периода прошлого года снижение расходов низкодоходников составило ощутимые -4,1%.

* Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 30 000 россиян, 11 000 домохозяйств в 180 городах с населением более 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.