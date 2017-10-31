Новое музыкальное оформление "Дорожного радио"

С 1 ноября «Дорожное радио» зазвучало по-новому: в этот день в эфире появилось новое музыкальное оформление!

Работа над новым оформлением, которая велась с начала 2017 года, подошла к концу, с использованием самого современного оборудования были записаны новые позывные. Доброе, душевное, «Дорожное радио» выбрало баланс между развитием и сохранением своего узнаваемого стиля. Фирменный голос радиостанции не изменился – им остался Михаил Хрусталёв. А приглашённым артистом, озвучившим новые джинглы «Дорожного радио», стала хорошо знакомая слушателям певица Юта.

Уже 1 ноября во всех радиоприёмниках страны – обновлённое, но всё такое же родное «Дорожное радио»!