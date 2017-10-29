Оформление лондонского метропоезда "Сердце России"

В Лондонском метро появился удивительной красоты поезд «Сердце России». Каждый его вагон рассказывает про одну из областей русской культуры: балет, литературу, архитектуру, кино, живопись, космос и науку.

На вагонах — умные, тонкие, остроумные и талантливые рисунки. Танцуют нежные балерины, грустный Лев Толстой прячется в березках, а собака Павлова напряженно глядит на лампочку, которая зажигается на каждой станции (привет, условный рефлекс!).

Один этот поезд способен вызвать больше интереса и симпатии к России, чем все службы международного пиара вместе взятые. Стоит ли удивляться, что поезд оформили в Студии Лебедева.

Поезд сине-бело-красный, это тонкая метафора на тему международной дружбы (цвета встречаются во флагах обеих стран). В оформлении много оттенков золотого — для торжественности.

Картинки на вагонах визуально перетекают друг в друга: вагон про космос, например, расположен рядом с киновагоном, поэтому лунный пейзаж незаметно превращается в сцену из «Белого солнца пустыни». Это, кстати, еще и отсылка к известному ритуалу — «Белое солнце пустыни» космонавты МКС смотрят перед каждым полетом. Такая традиция.

Каждый из семи вагонов посвящен собственной теме и показывает вклад России в разные области науки, культуры и искусства.

Архитектура

Головной вагон посвящен московской архитектуре. Красивый паттерн одной картинкой передает образ целого города: много шедевров архитектуры и много бетонных многоэтажек. Кремль, дом Мельникова, здание Моссельпрома, Шуховская и Останкинская башни и вдруг — оп! — типичный панельный муравейник. Добро пожаловать в Москву! Привет нашим друзьям из Москомархитектуры!

По вагону проходит белая полоса-сгущенка, характерная для классических поездов Московского метро.

Наука

На вагоне — экспортные достижения российской науки. Вот таблица Менделеева с ее бесконечными элементами, а вот собака Павлова с надеждой смотрит на лампочку-индикатор. Понять, что это именно собака Павлова, а не любая другая собака в мире, получится двумя способами.

Во-первых, она подписана. Во-вторых, у собаки нарисована слюна! Лампочка горит, аппетит просыпается, все строго в рамках научного эксперимента.

Балет

Иллюстрации к этому вагону получились почти такими же нежными и утонченными, как и сам русский балет. Мы трепетно отобрали главные балетные символы — Большой театр, «Русские сезоны» Дягилева, главные балеты Чайковского.

Щелкунчик скалится, лебеди плывут, а смысловой центр композиции — красивая и атмосферная картинка про балерин.

Искусство

Выразительный и запоминающийся вагон рассказывает про искусство. Изображены узнаваемые работы русских художников и архитекторов — картины «Купание красного коня» Петрова-Водкина и «Павлин под ярким солнцем» Гончаровой, башня Татлина.

Остроумно выполнен стык между вагонами: «Черный квадрат» Малевича превращается в черное космическое пространство.

Космос

Космический вагон создавался под девизом «А давайте покажем вообще все, что с русскими происходило в космосе?». Гагарин, Леонов, Терешкова, Белка и Стрелка, звезды, планеты, летающий космонавт! Вагон подробен, как энциклопедия, и прекрасен, словно земля в иллюминаторе.

Ах, да: из-за того, что вагон «вытекает» из черного квадрата, он еще и выполнен с отсылкой к супрематизму.

Кино

Вспомнили легендарное русское кино — «Броненосец Потемкин», «Солярис», фильм «Летят журавли».

Интересный факт: в конце вагона курит нарисованный Ливанов в роли Шерлока Холмса, а презентация поезда проходила на Бейкер Стрит.

Литература

Вагон остроумно напоминает жителям Лондона о скромном величии русской литературы. Пушкин вместе с ученым котом прячутся под дубом; Лев Николаичглядит вдаль; а рядом с ними гуляет приятный юноша Родион Раскольников, застенчиво придерживая топор.

К запуску поезда выпущены красивые рекламные плакаты и полезные сувениры. Сувениров семь видов, каждый из них соответствует отдельной теме.

Запуск поезда приурочен к перекрестному Году науки и образования России и Великобритании.