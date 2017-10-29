"Лилия" выйдет в премиум-сегмент через коллаборацию с Никасом Сафроновым

Российский производитель целлюлозной продукции санитарно-гигиенического назначения (салфетки, платочки, полотенца, туалетная бумага) объявил о выходе в премиум-сегмент, выпустив линейку Pero. Презентация состоялась в столичном «Крокус-Экспо» для широкой аудитории торговых сетей и оптовых дистрибьюторов, которые предложат продукт розничному клиенту.

- «Лилия», как производитель, на рынке без малого 20 лет, мы представлены по всех федеральных сетях не только по России, но и в странах СНГ, Прибалтики. Но эта представленность в двух ценовых сегментах: эконом и средний. При этом качество оборудования, сырья позволяет быть конкурентоспособными и в премиум-классе, - рассказывает коммерческий директор компании «Лилия» Вадим Алексеев.

Данный факт побудил специалистов компании чуть менее года назад приступить к разработке линейки Pero, которая по всем характеристикам соответствовала бы премиальному сегменту. В категории «Туалетная бумага» было принято решение включить продукты 4 слоя, а также бумагу интенсивных цветов (ярко красный, глубокий синий), в «Платочках» основное ноу-хау — компактная упаковка, которая помещается в любой, даже самый маленький карман. Самое интересное решение в категории «Салфетки». Здесь разработчики подключили известного российского художника и получилась коллаборация: картины Никаса Сафронова на салфетках Pero.

Сотрудничество с Никасом Сафроновым стало лицом коллекции и превратилось в целый проект — продвижение современного искусства через простые бытовые предметы, с данном случае — салфетки. В планах «Лилии» продолжить печатать картины и других российских художников, чтобы любой желающий мог соприкоснуться с искусством, когда того пожелает.

Что касается бизнес-задач, которые возложены на премиальную линейку Pero, то они выражаются в долях от оборота компании. По итогам 2018 года ООО «Лилия» планирует довести долю продукции премиального сегмента в своем обороте до 15%. В настоящее время портфель брендов таков: «Лилия» (эконом-сегмент — 40% от оборота компании), «Перышко» (средний сегмент — 20% от оборота), лицензионная торговая марка «Гадкий Я-3» (около 3%). Также компания производит продукцию для собственных брендов крупнейших торговых сетей, объем таких товаров — около 37%.