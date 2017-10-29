Телеканал "Доктор" и "Первый медицинский канал" начинают сотрудничество

Общероссийский познавательный телеканал «Доктор» и образовательный медиаресурс для врачей «Первый медицинский канал» (1Medtv) договорились о партнерстве. Сотрудничество двух крупных медицинских медиапроектов будет направлено на укрепление коммуникации врачей и пациентов, а также на продвижение культуры здоровья.

Партнерство двух медиапроектов России, посвященных медицине и здоровью, — закономерный шаг. Возможность живого диалога врача и пациента, образование и популяризация здорового образа жизни среди широкой аудитории смогут повысить эффективность работы всех специалистов медицинской сферы, качество жизни пациентов и престижность профессии врача.

Телеканал «Доктор», входящий в линейку познавательных телеканалов «Цифрового Телевидения», – это первый опыт в России серьезно говорить о медицине со специалистами мирового уровня на аудиторию всей страны. Вещание началось 1 июля 2017 года. В эфире программы собственного производства разных жанров: документальные фильмы, научно-популярные проекты, интервью с лидерами медицинской отрасли, ток-шоу, дискуссии, специальные репортажи и др. Большинство проектов «Доктора» созданы при активном участии врачей, которые выступают как в роли ведущих авторских циклов, так и гостями в студии. Главный зритель канала — люди, заботящиеся о себе и о здоровье своих близких. Сегодня «Доктор» доступен более 50 миллионам зрителей России и стран СНГ.

«Первый медицинский канал» – первое интернет-телевидение для врачей и площадка для обмена опытом среди медиков. Канал начал работу в 2012 году. Основные задачи медиаресурса — объединение специалистов сферы здравоохранения в единое сообщество, непрерывное профессиональное развитие врача, превращение процесса обучения в легкий и удобный процесс для любого медика. Для этого 1Medtv транслирует круглые столы, интервью, научно-популярные программы, конференции, клинические разборы и лекции по 38 врачебным специализациям. Архив вышедших проектов доступен в интернете. Сегодня «Первый медицинский канал» регулярно смотрят около 70000 врачей из 40 стран мира.