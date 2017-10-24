Новая акция от компании Midea: кэшбэк лишним не бывает!

Этой осенью производитель крупной бытовой техники № 1 в мире компания Midea запускает новую акцию — каждый покупатель при покупке комплекта встраиваемой техники из любого духового шкафа и любой варочной поверхности получит 3500 рублей обратно.

Грядут рождественские праздники, а значит, время выбирать и дарить подарки друзьям и близким и, конечно, самому себе. Компания Midea и на этот раз приготовила для нас приятный сюрприз.

Условия акции простые — вы покупаете комплект из духового шкафа и варочной поверхности в любом магазине, где представлена техника Midea. И получаете подарок от компании! Главное – не забыть зарегистрировать покупку на сайте promo.mideastore.ru и выбрать наиболее удобный вариант получения подарка, так называемый, кэшбэк. Получите кэшбэк на карту, электронный кошелек или мобильный телефон.

Не забудьте сохранить чек и уже до 30 декабря вы получите рождественский подарок от Midea – 3500 рублей!