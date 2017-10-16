"Я – комментатор!" - 1tv.ru объявляет конкурс на лучшего народного комментатора!

Во время просмотра спортивных трансляций в интернете актуальной становится возможность выбора альтернативы эфирному комментатору. Сайт Первого канала впервые даст такую возможность в одном из ближайших матчей сборной России по футболу – против Аргентины или Испании.

Виктор Гусев: «В футболе разбираются все. Каждый готов если не тренировать, то уж точно комментировать. Первый канал дает такую возможность. Мы выберем игру, о которой мечтает каждый профессиональный комментатор! Теперь у любого есть шанс стать «фартовым» для сборной».

Принять участие в конкурсе может любой желающий, а победитель определится народным голосованием и будет приглашен на комментаторскую позицию на стадионе, где в прямом эфире – на сайте Первого канала – прокомментирует товарищеский матч сборной России. Посетители сайта Первого смогут не только услышать работу победителя конкурса, но и увидеть – на комментаторской позиции будет установлена камера.

Для участия в конкурсе нужно прокомментировать конкурсное видео с фрагментами игр сборной России, заполнить анкету и выложить видео c вашим комментарием на сайте Первого канала (www.1tv.ru/commentator). Также можно снять видео в стриминговом приложении OK Live от социальной сети «Одноклассники» с тегом #якомментатор в названии.

Присланные работы оценит жюри во главе с Виктором Гусевым. Лучшие будут ежедневно публиковаться на сайте Первого, после чего за них сможет проголосовать любой желающий. Прием заявок на участие в конкурсе и первый этап голосования закроются в ночь с 29 на 30 октября. Пять работ, которые наберут наибольшее количество голосов на странице конкурса, проходят в финал. Еще пять финалистов выдвинет жюри. Решающее голосование среди десятки сильнейших участников пройдет с 30 октября по 5 ноября.