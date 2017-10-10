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Проект RT #1917live вышел в финал премии в области телерекламы Clio Entertainment

Проект RT #1917live вышел в финал премии в области телерекламы Clio Entertainment

Проморолики международного проекта RT #1917LIVE, посвященного 100-летию революции в России и воссоздающего в соцсети Twitter события тех дней «в режиме реального времени», вышли в финал престижной премии Clio Entertainment 2017. RT стал единственным неамериканским телеканалом, претендующим на награду, которая присуждается за лучшие телевизионные рекламные кампании.

Помимо проекта RT, на премию в категории «Телевидение: Лучший тизер» (Television/Streaming: Teaser) претендуют проморолики таких телесериалов, как The Simpsons (FX Networks), The Eighties (CNN Worldwide), Ozark (Netflix), WestWorld и The Leftovers (HBO), а также работы других телеканалов.

В конце 2016 года RT запустил одну из самых масштабных исторических реконструкций, которые когда-либо реализовывались в Twitter. Десятки аккаунтов в режиме реального времени публикуют сообщения от имениисторических персонажей — от Николая II, Ленина и Керенского до простых рабочих и солдат. В рамках проекта была снята серия промороликов, авторы которых воссоздали события столетней давности – отречение императора, голод в Петрограде, знаковая речь Ленина и т.д.

В проекте #1917LIVE принимают участие историки из США и Великобритании. Всемирно известный бразильский писатель, автор бестселлеров Пауло Коэльо ведет аккаунт двойного агента времен Первой мировой войны Маргареты Зелле, известной под псевдонимом Мата Хари. Всего было создано более 80 специальных аккаунтов, все они связаны в Twitter вымышленной газетой «Русский телеграф» (Russian Telegraph, RT). На аккаунты подписались уже около 200 тысяч пользователей, а за время существования проекта хэштег #1917LIVE был использован в более чем 170 тысячах твитов. Проект RT вдохновил многих читателей самим стать его участниками – любой пользователь может создать свой аккаунт под хэштегом сообщества проекта #1917CROWD.

Историческая Twitter-реконструкция RT #1917LIVE привлекла внимание политиков, журналистов и ученых в США, Европе, Латинской Америке. На аккаунты проекта подписаны мэр Риги Нил Ушаков, члены британского и итальянского парламентов, посол Испании в России, послы Великобритании в Эстонии и на Украине, российская миссия в ООН. За #1917LIVE также следят журналисты таких изданий, как The Guardian, Bloomberg, The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, Newsweek, France 24. Статьи о проекте были опубликованы более чем на десяти языках.

Спецпроект #1917LIVE в октябре 2017 года также вышел в финал премии The Drum Social Buzz Awards 2017 в номинации «Инновационное использование соцсетей».

 

Clio Entertainment – одна из самых престижных премий в области рекламы и продвижения кино- и телевизионной продукции, которая вручается с 1971 года. В жюри премии входят представители Showtime NetworksAmazon StudiosFXNetworks и других крупнейших производителей контента. Лауреаты будут объявлены 2 ноября на торжественной церемонии в Лос-Анджелесе.

11.10.2017

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