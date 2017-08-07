Как выжить в мире мужчин

8 августа, в компании Google уволили одного из инженеров за то, что он распространил по корпоративной почте письмо, в котором излагал свои взгляды на гендерную проблему. Точнее, на место женщин в современном мире и в частности - в сфере IT. По мнению автора письма из-за биологических различий женщинам сложнее добиться успеха в IT-компаниях и на руководящих должностях. В руководстве компании текст сочли оскорбительным, а его автора уволили.



На фоне этой и других гендерных "разборок" marketing.by обратился к женщинам-руководителям в беларуских околорекламных сегментах с вопросом: сталкивались ли они с дискриминацией в бизнесе, сложен ли был их путь "наверх".

Алена Устинович, директор коммуникационного агентства «Белая Карона», продюсер Международного фестиваля маркетинга и рекламы «Белый Квадрат», локального фестиваля рекламы ЛАМА, премии «Народная Марка» Беларуси, председатель Правления Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси:

— Я не ощущала неравноправия женщин по сравнению с мужчинами. Как по мне, такой проблемы не существует, по крайней мере, у нас в стране. В том числе и в нашей индустрии. Все зависит от личных качеств, таланта и жизненных приоритетов человека.

Безусловно, у мужчин и женщин отличаются подходы к построению бизнеса и модели руководства. Стиль вождения автомобиля тоже отличается, но это не значит, что женщины делают это хуже и поэтому за рулем их присутствует меньше.

Да, по статистике, мужчины чаще занимают более высокие и ответственные должности в компаниях. Зато есть целый ряд серьезных профессий, где задействовано больше женщин (образование, медицина, например), и если бы они там не работали, количественная конкуренция мужчинам была бы выше. Поэтому, на мой взгляд, все это дело простых пропорций.

Мне было не сложно вырасти до уровня руководителя. На мой взгляд, одна из важнейших черт руководителя – умение предвидеть различные ситуации в бизнесе, быстро принимать решения и нести ответственность по взятым на себя обязательствам, как перед собственной командой, так и перед клиентами и партнерами. Когда эти качества присутствуют, объективных преград для профессионала, будь то мужчина или женщина, не существует.

Гораздо сложнее сохранить бизнес, находить новые рынки, продукты, и быть востребованным в течение многих лет. Здесь важно быть действительно на своем месте, чтобы работа приносила удовольствие и драйв, а усердный, но любимый труд – эффективные результаты.

У нас в стране, как и во многих других странах, достаточно четко прослеживается тот факт, что руководящие должности в коммуникационных, рекламных, брендинговых агентствах занимают женщины. Именно они чаще всего являются и руководителями служб маркетинга крупных предприятий. В то же время креативные, арт-директора чаще всего мужчины.

Возможно, женщины способны одновременно решать очень многие задачи, они многофункциональны и универсальны, что так необходимо в рекламной индустрии. А у мужчин в большей степени выражено умение сконцентрироваться, сосредоточиться, сильнее развита способность к генерации идей. И именно присутствие в команде и тех, и других позволяет находить наиболее интересные решения и двигаться вперед во многих сферах деятельности.

Ольга Кашкан, креативный директор Fabula Branding Company, руководитель проекта Naming.by:

— Я никогда не чувствовала гендерного неравенства в отрасли рекламы, потому что никогда не задумывалась об этом. 10 лет назад, когда я основывала “Фабулу”, я ставила перед собой задачу реализовать свой потенциал, развиваться в новых на то время для беларуского рынка рекламы направлениях, которые меня интересовали, и создать команду профессионалов-единомышленников. У меня не было цели что-то кому-то доказать, поучаствовать в каких-то баталиях. Может быть, поэтому мой переход на уровень руководителя собственного бизнеса был достаточно плавным, без резкого крещендо в компетенциях.

Женщина-руководитель, каким бы серьезным ни был ее бизнес, все равно остается, в первую очередь, женщиной. Стиль ее руководства так или иначе будет отличаться от мужского, и эти отличия я сейчас не просто осознаю — я их смакую. Мне кажется, слово «успешный» — очень мужское, сугубо мужское, в нем много мужской энергии. Мужчине свойственно руководить, используя рациональные принципы, логику, целеполагание. А для женщины важно, как сказано в одном китайском трактате, быть наполненной, гармонизировать себя и пространство вокруг.

По моим наблюдениям и из собственного опыта, когда женщины используют мужские приемы — ставят себе жесткие цели и решительно их добиваются — это приводит к гибели в них женщины. Я убеждена, что женщина способна руководить с любовью, я это называю «изнутри», «из любви», используя свое внутреннее чутье, природную интуицию. И тогда нет никакого надрыва, голого карьеризма. Женщина не перестает быть собой, и в таком случае семья и любимое дело гармонично дополняют друг друга. Когда я вкладываю любовь в то, что я делаю, я, конечно, рискую показаться слишком мягкой, не такой напористой, как принято в бизнесе. Но я ведь женщина, я — не крепкий виски или бодрящий квас, я — масло extra virgin, оно течет плавно и спокойно, приправляя тот креативный салат, который мы готовим с моей командой Fabula Branding. И, кстати, у нас в офисе всегда много вкусной домашней еды — именно потому, что я — руководитель-женщина.

Наталья Синькевич, директор ООО «Веб Эксперт»:

— За 10 лет руководящей работы могу точно сказать, моментов неравноправия никогда не ощущала в рекламной сфере. Тем более, что в нашей отрасли уже давно руководящие позиции занимает большое количество женщин.

Мне было не сложно вырасти до руководителя. Когда ты человек с сильным характером, боец по жизни, безумно увлечён своим делом и, главное, готов брать на себя всю ответственность за принятие тех или иных решений, сомнений не остаётся, партнёры тебе доверяют бизнес.

Конечно, при этом, разбираться и понимать, как всё устроено в своей сфере, никто не отменял :)

На мой взгляд, в белорусской рекламной отрасли уже достигнуто гендерное равноправие, где и мужчина и женщина могут иметь и реализовать равные права и равные возможности. Я считаю, что гендерное равноправие начинается с нас самих!

Ольга Иваненко, режиссер и учредитель продакшн-студии PLAY:

— В самом начале работы студии тендеры выигрывались дистанционно, тогда вообще не было человеческого фактора, и клиенты оценивали скорее профессионализм по соотношению качества работы и стоимости в предложении. Мне было 22-23 года, и на первых встречах в процессе работы у клиентов иногда появлялось небольшое недоумение. Я хорошо запомнила обращение "девочки", но пара просьб не называть так меня и сотрудников, и все более-менее выравнивалось. А вместе с началом работы менялось и отношение клиентов, и предвзятость пропадала.

Наш коллектив состоит из продюсеров женского пола, но настоящие "девочки", честно говоря, не приживаются. Чтобы руководить сложным процессом подготовки к съемкам и работой команды на съемках, нужно быть морально и физически устойчивым. Так что определенная дискриминация и фильтрация случается даже у нас, процесс роста из ассистента до продюсера получается далеко не у всех.

Когда я работаю на проектах режиссером, предвзятость не только есть, но иногда зашкаливает. Я отлично понимаю, что съемочная группа чаще всего сталкивается с режиссерами-мужчинами, и обычно существенно постарше. Часто случались моменты, когда на меня с недоверием посматривали техники или актеры, удивляясь тому, что я режиссер, и с недоверием выполняя мои просьбы.

Вырасти до руководителя было несложно: когда создаешь компанию, ты уже руководитель. А создать работающую систему, процессы и наладить работу продакшна гораздо сложнее. Продюсерского образования у нас нет, поэтому процессы, систему и компетенции пришлось нарабатывать с нуля. Думаю, что хорошего качества работы в соотношении с хорошим сервисом постепенно может добиться любой руководитель независимо от пола.

Гендерное равноправие в беларуской отрасли рекламы есть. Но важно не ныть и хорошо делать свою работу, и тогда можно сократить этот фактор до минимума. Продакшн рекламных роликов — это вообще нелегкий бизнес: 20-часовые смены, долгая стрессовая подготовка, где дотошно нужно разбираться во всех мелочах, сложный проект-менеджмент с жесткими сроками, много человеческого фактора. И что? И все, это рынок и конкуренция. Нужно ее уметь видеть, оценить свои ресурсы и двигаться дальше. В конце концов, клиенты приходят к нам не за красивыми глазами, а за профессионализмом, и скидку на женский пол делать они не обязаны.

Надя Зеленкова, директор интерактивного агентства Red Graphic

— Если говорить о моментах неравноправия по сравнению с мужчинами, то бывают регулярные неловкости: смятение мужчин, когда подаешь руку при знакомстве; облегчение мужчин, когда уже не протягиваешь ее при прощании. Но это просто детали фона, на котором происходит работа. И да, на заседаниях жюри рекламных фестивалей ты оказываешься единственной женщиной. Но ущемление прав или предвзятости не испытывала на себе. И если меня назвали Наденькой и милой в первом телефонном разговоре, конечно, повеселюсь, но ни в коем-случае не расстроюсь.

Сложно ли мне было вырасти до руководителя? Много лет назад обсуждали передачу мне доли в бизнесе и условия, при которых это произойдет. Я работала тогда с утра до ночи, выключаясь на сон, и вымоталась настолько, что сформулировала жестче, чем хотелось бы: вы сами захотите передать мне долю, у вас просто не будет другого варианта.

Мне повезло: в команде партнеры сознательно растили себе замену, помогали учиться и настраивать мозг.

Главный сдвиг происходит в голове: я же такая крутая, зачем тогда жаловаться на неадекватный процесс, грубого клиента и кривую программу — я могу это изменить. И сначала делаешь то, что считаешь правильным, а уже потом получаешь коврижки в виде красивого названия должности.



В целом, если оценивать гендерное равноправие в беларуской отрасли рекламы, то женщин на топовых позициях меньше. В разы.